В ближайшее время на дороги в поселке Деркул временно положат старый асфальт, который снимут с проспекта Достык, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". pdp-2 (4) Сегодня, 17 мая, аким Уральска Нариман ТУРЕГАЛИЕВ посетил микрорайоны Жулдыз и Деркул. - У нас готов проект по дорогам в поселке Деркул, единственное, что не дает нам начать строительство дорог, это отсутствие финансирования. Для того чтобы в поселке появился асфальт, необходимо порядка 2 млрд тенге, которых у нас в бюджете пока нет. Могу сказать честно, что в этом году денег на укладку нового асфальта у нас не будет. Поэтому сегодня мы решили положить временно на дороги этого населенного пункта старый асфальт, который в ближайшее время будет снят с проспекта Достык, - пояснил аким города. - Кроме того, хочу сказать, что внешний вид поселка во многом зависит от населения. К примеру, сегодня я был в микрорайоне Жулдыз и он отличается от Деркула и Зачаганска. По словам Наримана ТУРЕГАЛИЕВА, несмотря на то, что в Жулдызе нет своего акимата, люди следят там за порядком и чистотой. - Мы сегодня были там, и люди попросили привезти им старую, использованную брусчатку, говорят, мол, сами готовы положить тротуары. Потому что они для себя стараются в первую очередь. Там жители постоянно выходят на субботники. Вот и сегодня одна из жительниц микрорайона Жулдыз рассказала, что кто-то приезжает к ним на грузовой машине ночью из поселка Новенький и выбрасывает на обочину мусор, туши сгоревших животных и шкуры. Так вот, мы с жителями договорились, что когда погода установится, выйдем на уборку территории, потому то оттуда надо будет вывезти не менее 40 машин мусора, - сообщил градоначальник. Также Нариман ТУРЕГАЛИЕВ рассказал, что горожане видят в работе акимата только отрицательные стороны. - Вот все просили сделать в городе новые дороги. Теперь, когда строительство проспекта начато, все начали возмущаться, что проехать негде. Я прошу людей подождать, ведь это временные неудобства. Захожу в социальные сети, а там все возмущаются по любому поводу, мол, куда аким смотрит. Я один, а вас много. Надо помогать друг другу, - заключил Нариман ТУРЕГАЛИЕВ. К слову, всего в поселке Деркул проживают более 5 тысяч человек. pdp-2 (1) pdp-2 (2) pdp-2 (3) pdp-2 (5) pdp-2 (6) pdp-2 (7) pdp-2 (8) pdp-2 (9) pdp-2 (10) pdp-2 (11)   Фото Медета МЕДРЕСОВА