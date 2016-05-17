Завтра, 18 мая, во всех городах и селах Казахстана пройдет тотальный диктант по казахскому языку, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото с сайта www.vsluh.ru Иллюстративное фото с сайта www.vsluh.ru В ЗКО данное мероприятие начнется в 10.00. В Уральске общеказахстанский открытый диктант на государственном языке пройдёт в главном корпусе ЗКАТУ им.Жангир хана и уральском педагогическом колледже, а также в библиотеках им. Х.Есенжанова и им. Ж.Молдагалиева. В районах диктант можно будет написать во всех сельских библиотеках. Стоит отметить, что проверить свои знания смогут представители областных этнокультурных объединений, работники культуры, госслужащие, преподаватели, студенты и школьники. - В Уральске будет создана рабочая группа, куда входят 10 педагогов городских школ, которые и будут проверять диктант. А для тех, кто не захочет ждать, правильный вариант будет вывешен и каждый желающий сможет проверить свой текст на ошибки, - сообщили в филиале ассамблеи народа Казахстана.