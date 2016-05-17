Командира противопожарного отделения представили к государственной награде «Ерлігі үшін», сообщает ATPress. Фото с сайта ATPress Фото с сайта ATPress В августе прошлого года загорелась квартира на четвёртом этаже в одном из многоэтажных домов города Кульсары Атырауской области. На тушение пожара прибыли два отделения местной специализированной пожарной части. Огнеборцы выяснили, что в квартирах этажом выше находятся люди. Командир отделения, старшина Конакбай Бисешов, поднялся на пятый этаж полностью задымленного подъезда и вместе с подчинёнными взломал металлическую дверь, из-за которой раздавались крики и плач детей. В спальне старшина отыскал трёх детей, они прятались под кроватью, и одного за другим передал их через окно на руки коллегам. Указом Президента Республики Казахстан за образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные при спасении человеческих жизней, Бисешов Конакбай награждён медалью «Ерлігі үшін».