Уже в июне начнутся пуско-наладочные работы и монтаж нового медицинского оборудования в городской многопрофильной больнице, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". bolnica По словам руководителя управления строительства ЗКО Армана УКСУКБАЕВА, в конце мая будут закончены все монтажные работы в больнице и начнут устанавливать медицинское оборудование. - Строительство самого здания было завершено в 2015 году. В этом году было выделено более 1 млрд тенге на закуп оборудования, - пояснил Арман УКСУКБАЕВ. - Оборудование фирмы "Сименс "уже куплено, однако специалисты из Германии сказали, что приедут обучать наших врачей только когда кабинеты будут полностью готовы. На сегодняшний день техперсонал больницы моют и готовят здание к сдаче. Стоит отметить, что строительство городской многопрофильной больницы общей площадью 50 тысяч квадратных метров было начато еще в 2012 году и должно было закончиться в конце 2015 года. На ее строительство было выделено 8,2 млрд тенге.