Уровень воды в реке Нура в Акмолинской области упал на 1,2 метра после открытия шлюзов, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на волонтеров поисковой операции Эллины Кульдиной. elina Теперь нужны еще волонтеры, чтобы прочесывать территорию вдоль берега, необходимы рыболовные сети. Помощь по-прежнему принимается от всех желающих. Сегодня в 12 часов дня от здания КТЖ выедут два микроавтобуса, желающие присоединиться к поискам могут позвонить по номеру +7-701-222-05-21 - Айгуль. Напомним, что о пропаже девочки стало известно 10 мая. В РОВД Целиноградского района поступило сообщение о том, что Эллина Кульдина, 2014 года рождения, утонула в реке Нура. Оказалось, что девочка находилась с родителями на семейном отдыхе. После рыбалки, вечером, родители стали собираться домой и стали укладывать вещи в машину. Потом они заметили пропажу девочки. 12 мая в реке был обнаружен шарф Эллины Кульдиной. На поиски были брошены силы спасателей, водолазов и полиции. Также к ним примкнули волонтеры, с каждым днем их количество увеличивалось. Несмотря на это, добровольцы выступили с просьбой помочь и попросили астанчан присоединиться к ним у зданий КТЖ и "Салтанат сарайы". Об участии в поисках заявили и представители ДЧС Астаны. 16 мая в "Казводхозе" рассказали о возможности открытия шлюзов на Преображенском водохранилище на реке Нура. Также в МЧС РК заявили, что о прекращении поисков речи не идет. Фото с сайта Tengrinews.kz