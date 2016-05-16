Сегодня, 16 мая, состоялись общественные слушания по поводу инцидента, который произошел 12 мая в детском саду "Золотой петушок", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". algaritm sobranie pidafil (12) 12 мая один из родителей детского сада №19 поймал подозрительного мужчину, который выбежал со двора детского сада, застегивая штаны. Мужчина проследил за незнакомцем и поймал его в кустах недалеко от детского сада в момент мастурбации. По словам и. о. заведующей детского сада Карлыги АЯНГАЛИЕВОЙ, в тот день по расписанию в 16.00 всех детей вывели на прогулку. - Перед тем, как выводить детей на улицу, мы осматриваем прилегающую территорию. При осмотре в 16.20 одна из воспитателей заметила в беседке незнакомого мужчину и попросила его покинуть детский сад, однако тот никак не отреагировал. Воспитатель пошла к завхозу и попросила ее помочь прогнать незнакомца. Когда Нина ВАРОВКО (завхоз детского сада - прим. автора) подошла к беседке, мужчина был одет и сидел с пластиковой бутылкой в руках. Она велела ему уйти из беседки, и парень стал убегать. В этот момент в садик зашел один из родителей и спросил, что это за мужчина убегает. Завхоз рассказала, что выгнала только что этого парня с беседки и родитель побежал за незнакомцем. Через несколько минут он привел его обратно в сад, - пояснила Карлыга АЯНГАЛИЕВА. - Папа, который бросился догонять незнакомца, привел этого парня обратно. Он рассказал, что когда догнал его, тот в кустах стоял со спущенными штанами и мастурбировал. Потом этот папа сам вызвал полицейских и незнакомца увезли в полицию. По словам заведующей воспитательным дошкольным и внешкольным сектором горОО Маншук КАРАЕВОЙ, в ходе рабочего расследования были взяты объяснительные со всех работников "Золотого петушка", однако никто не написал о том, что видел этого мужчину ранее на территории детсада. - С чего вы взяли, что этот мужчина приходил в садик несколько раз. Никто в своих объяснительных не написал о том, что видели его ранее, - заявила Маншук КАРАЕВА. - Если говорить о том, почему сотрудники садика сразу не вызвали полицию, когда увидели постороннего в беседке, то, как уже говорила завхоз, они не увидели в нем какой-либо опасности. Однако у родителей дошкольной организации была своя версия произошедшего. - Если вы говорите, что осмотр территории проводили в 16.20 и увидели этого мужчину, то почему, когда я приехала за своим ребенком в 17.00, то видела, как один из наших пап заводил этого "педофила" в ворота. Что этот мужчина делал 40 минут в беседке детского сада, если вы говорите, что завхоз выгнала его сразу и родитель побежал за ним, то получается что все это время незнакомец беспрепятственно сидел в беседке? Почему на территорию детского сада вообще могут заходить все кому не лень? Сегодня он мастурбировал рядом с садиком, смотря на наших детей, а завтра что он будет делать? - возмущается мама Елена ВИТОШНОВА. На что начальник местной полицейской службы УВД г. Уральск Муслим ДЖАРДЕМОВ ответил, что вызов в полицию поступил около пяти часов вечера. - В полицию обратился один из родителей данного дошкольного учреждения, рассказав, что задержал мужчину, который убежал из детского сада. Он догнал подозрительного мужчину уже за пределами сада, который в кустах мастурбировал. Мужчина был опрошен, провели необходимые экспертизы, и он был отпущен под подписку о невыезде. Отмечу, что задержанным оказался 39-летний житель Уральска. В момент задержания он был трезв, - сообщил Муслим ДЖАРДЕМОВ. - Также мы поговорили с его мамой, с которой он проживает. Она рассказала следователю, что ее сын состоит на учете в центре психического здоровья, но эта информация сейчас проверяется. Со слов начальника местной полицейской службы УВД г. Уральск, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК - "Хулиганство" и проводятся следственные мероприятия. Как рассказала еще одна мама ребенка, который посещает "Золотой петушок", Айслу АМАНГАЛИЕВА, она видела этого мужчину в той же беседке, но чуть больше месяца назад. - 11 апреля я ушла в декрет и стала забирать ребенка пораньше. Как-то раз в апреле я пришла часа в три за ребенком и во дворе увидела мужчину, которого задержали. Но тогда я подумала, что это какой-то наркоман. Я зашла в здание, но в коридорах никого не было, в саду была абсолютная тишина, дети спали. Когда я зашла в группу, то рассказала воспитательнице, что увидела на территории сада незнакомца и меня возмутило, что когда дети спят, все работники куда-то расходятся и не следят за порядком. Но никто так и не отреагировал. И когда 12 мая я увидела фото "педофила", то сразу его узнала, - рассказала Айслу АМАНГАЛИЕВА. Между тем, заведующая воспитательным дошкольным и внешкольным сектором горОО Маншук КАРАЕВА отметила, что отдел образования ежегодно поднимает вопрос безопасности в дошкольных учреждениях, но на это необходимы большие суммы денег. - Мы ежегодно говорим о том, что в садах должны быть камеры видеонаблюдения, которые следили бы за порядком и фиксировали все нарушения. Но на это необходимы большие суммы денег. Сейчас мы можем лишь предложить закрывать здания детских садов в 9 часов утра и открывать, когда заканчивается рабочий день, но ведь не все родители с этим согласятся. В свою очередь родители предложили за свой счет установить видеокамеры и охрану, чтобы обеспечить безопасность детей. algaritm sobranie pidafil (1) algaritm sobranie pidafil (2) algaritm sobranie pidafil (3) Айслу Амангалиева algaritm sobranie pidafil (4) родительница Елена Витошнова algaritm sobranie pidafil (5) algaritm sobranie pidafil (8) завхоз детского сада Нина Варовко algaritm sobranie pidafil (10)   Фото Медета МЕДРЕСОВА