Сегодня, 16 мая, состоялись общественные слушания по поводу инцидента, который произошел 12 мая в детском саду "Золотой петушок", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
12 мая один из родителей детского сада №19 поймал подозрительного мужчину, который выбежал со двора детского сада, застегивая штаны. Мужчина проследил за незнакомцем и поймал его в кустах недалеко от детского сада в момент мастурбации.
По словам и. о. заведующей детского сада Карлыги АЯНГАЛИЕВОЙ, в тот день по расписанию в 16.00 всех детей вывели на прогулку.
- Перед тем, как выводить детей на улицу, мы осматриваем прилегающую территорию. При осмотре в 16.20 одна из воспитателей заметила в беседке незнакомого мужчину и попросила его покинуть детский сад, однако тот никак не отреагировал. Воспитатель пошла к завхозу и попросила ее помочь прогнать незнакомца. Когда Нина ВАРОВКО (завхоз детского сада - прим. автора) подошла к беседке, мужчина был одет и сидел с пластиковой бутылкой в руках. Она велела ему уйти из беседки, и парень стал убегать. В этот момент в садик зашел один из родителей и спросил, что это за мужчина убегает. Завхоз рассказала, что выгнала только что этого парня с беседки и родитель побежал за незнакомцем. Через несколько минут он привел его обратно в сад, - пояснила Карлыга АЯНГАЛИЕВА. - Папа, который бросился догонять незнакомца, привел этого парня обратно. Он рассказал, что когда догнал его, тот в кустах стоял со спущенными штанами и мастурбировал. Потом этот папа сам вызвал полицейских и незнакомца увезли в полицию.
По словам заведующей воспитательным дошкольным и внешкольным сектором горОО Маншук КАРАЕВОЙ, в ходе рабочего расследования были взяты объяснительные со всех работников "Золотого петушка", однако никто не написал о том, что видел этого мужчину ранее на территории детсада.
- С чего вы взяли, что этот мужчина приходил в садик несколько раз. Никто в своих объяснительных не написал о том, что видели его ранее, - заявила Маншук КАРАЕВА. - Если говорить о том, почему сотрудники садика сразу не вызвали полицию, когда увидели постороннего в беседке, то, как уже говорила завхоз, они не увидели в нем какой-либо опасности.
Однако у родителей дошкольной организации была своя версия произошедшего.
- Если вы говорите, что осмотр территории проводили в 16.20 и увидели этого мужчину, то почему, когда я приехала за своим ребенком в 17.00, то видела, как один из наших пап заводил этого "педофила" в ворота. Что этот мужчина делал 40 минут в беседке детского сада, если вы говорите, что завхоз выгнала его сразу и родитель побежал за ним, то получается что все это время незнакомец беспрепятственно сидел в беседке? Почему на территорию детского сада вообще могут заходить все кому не лень? Сегодня он мастурбировал рядом с садиком, смотря на наших детей, а завтра что он будет делать? - возмущается мама Елена ВИТОШНОВА.
На что начальник местной полицейской службы УВД г. Уральск Муслим ДЖАРДЕМОВ ответил, что вызов в полицию поступил около пяти часов вечера.
- В полицию обратился один из родителей данного дошкольного учреждения, рассказав, что задержал мужчину, который убежал из детского сада. Он догнал подозрительного мужчину уже за пределами сада, который в кустах мастурбировал. Мужчина был опрошен, провели необходимые экспертизы, и он был отпущен под подписку о невыезде. Отмечу, что задержанным оказался 39-летний житель Уральска. В момент задержания он был трезв, - сообщил Муслим ДЖАРДЕМОВ. - Также мы поговорили с его мамой, с которой он проживает. Она рассказала следователю, что ее сын состоит на учете в центре психического здоровья, но эта информация сейчас проверяется.
Со слов начальника местной полицейской службы УВД г. Уральск, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК - "Хулиганство" и проводятся следственные мероприятия.
Как рассказала еще одна мама ребенка, который посещает "Золотой петушок", Айслу АМАНГАЛИЕВА, она видела этого мужчину в той же беседке, но чуть больше месяца назад.
- 11 апреля я ушла в декрет и стала забирать ребенка пораньше. Как-то раз в апреле я пришла часа в три за ребенком и во дворе увидела мужчину, которого задержали. Но тогда я подумала, что это какой-то наркоман. Я зашла в здание, но в коридорах никого не было, в саду была абсолютная тишина, дети спали. Когда я зашла в группу, то рассказала воспитательнице, что увидела на территории сада незнакомца и меня возмутило, что когда дети спят, все работники куда-то расходятся и не следят за порядком. Но никто так и не отреагировал. И когда 12 мая я увидела фото "педофила", то сразу его узнала, - рассказала Айслу АМАНГАЛИЕВА.
Между тем, заведующая воспитательным дошкольным и внешкольным сектором горОО Маншук КАРАЕВА отметила, что отдел образования ежегодно поднимает вопрос безопасности в дошкольных учреждениях, но на это необходимы большие суммы денег.
- Мы ежегодно говорим о том, что в садах должны быть камеры видеонаблюдения, которые следили бы за порядком и фиксировали все нарушения. Но на это необходимы большие суммы денег. Сейчас мы можем лишь предложить закрывать здания детских садов в 9 часов утра и открывать, когда заканчивается рабочий день, но ведь не все родители с этим согласятся.
В свою очередь родители предложили за свой счет установить видеокамеры и охрану, чтобы обеспечить безопасность детей.
Айслу Амангалиева
родительница Елена Витошнова
завхоз детского сада Нина Варовко
Фото Медета МЕДРЕСОВА
