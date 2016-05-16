Младший лейтенант полиции Екатерина Ларионова заняла третье место в международном турнире по женской борьбе Гран-при Германии. larionova - Екатерина Ларионова победила соперницу из Швеции со счетом 6:4, став бронзовым призером Гран-при Германии в весовой категории 69 кг, - рассказали в пресс-службе ДВД ЗКО. - Это уже пятая победа Екатерины с начала текущего года. Нужно отметить, что Екатерина ЛАРИОНОВА является многократной чемпионкой Казахстана, чемпионкой мира среди кадетов, бронзовым призёром юниорского чемпионата мира, четырехкратной чемпионкой Азии среди юниоров и молодежи, многократным призёром чемпионатов Азии, бронзовым призером чемпионата мира, бронзовым призером чемпионата Азии среди взрослых, серебряным призером чемпионата мира среди молодежи, серебряным призером международного турнира среди взрослых, обладателем кубка Президента РК по женской борьбе, мастером спорта международного класса. Кроме того, в середине января этого года в Таразе спортсменка стала обладательницой золотой медали, на ХХVII Международном турнире по вольной борьбе среди мужчин и женщин серии Гран-при «Иван Ярыгин». В марте этого года на Азиатском олимпийском квалификационном турнире, прошедшем в Астане,  Екатерина Ларионова завоевала олимпийскую лицензию в Рио-де-Жанейро. Фото предоставлено пресс-службой ДВД ЗКО