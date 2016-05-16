Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Как стало известно, в декабре 2014 года инспектор отделения административной полиции УВД г.Уральска, который с января 2016 года является начальником отделения МПС Абайского ОП УВД г.Уральск, Берик ТЛЕУЛЕЕВ под предлогом оказания содействия в получении служебного жилья гражданке Р. взял более 1 млн. тенге. - Не получив жилье в обещанные сроки и переданные деньги обратно, гражданка Р. обратилась в УСБ ДВД ЗКО с заявлением, которое было зарегистрировано в ЕРДР по признакам преступления, квалифицируемого как «Мошенничество, совершенное в крупном размере», - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО. - С санкции прокуратуры г.Уральска ТЛЕУЛЕЕВ был водворен 12 мая в ИВС УВД г.Уральска и 14 мая отпущен под залог. В настоящее время уголовное дело в отношении Берика ТЛЕУЛЕЕВА с обвинительным актом направлено в прокуратуру г.Уральска. Напомним, начальника МПС Абайского отдела полиции Берик ТЛЕУЛИЕВ был задержан 12 мая сотрудниками управления собственной безопасности ДВД ЗКО.