Авиакомпании Казахстана протестуют против отпуска цен на услуги аэропортов, считая, что это приведёт к большим затратам для них, сообщает informburo.kz.
Иллюстративное фото с сайта marketology.kz
Отечественные авиакомпании "Эйр Астана" и Qazaq Air считают, что отмена регулирования тарифов на услуги аэропортов государством приведёт к тому, что перелёты для казахстанцев будут стоить дороже.
- По словам Серика Жумангарина, это услуги телескопического трапа, обслуживание пассажиров, взлета-посадки, всего 19 услуг. Напрашивается резонный вопрос: как в случае отмены регулирования авиакомпании смогут согласовывать тарифы с аэропортами, которые являются монополистами в каждом городе Казахстана? - задались вопросом авиакомпании в своём совместном пресс-релизе.
Как пишут представители авиакомпаний, свыше 100 видов тарифов аэропортов на монопольно оказываемые услуги никак не регулируются со стороны КРЕМ. При этом затраты на услуги аэропортов –вторая крупнейшая статья расходов авиакомпаний после авиационного керосина.
- Во всем мире тарифы аэропортов являются предметом публичных слушаний и подлежат государственному регулированию, в то же время руководство КРЕМ, призванного регулировать тарифы естественных монополистов, предлагает отменить данный контроль".
Авиакомпании считают, что нерентабельные региональные аэропорты повышение тарифов не спасёт. Наоборот, это приведёт к закрытию авиарейсов в эти регионы.
- Как было отмечено Сериком Жумангариным, аэропорты Алматы, Астаны и Тараза являются самыми прибыльными аэропортами в Казахстане и получили чистую прибыль в 2014 году 7,3 млрд, 616 млн и 210,1 млн тенге, соответственно, - указано в пресс-релизе. - Жумангарин полагает, что отмена госрегулирования будет осуществлена на международные рейсы. Однако из-за географического расположения и ограниченных возможностей рынка региональные аэропорты не обслуживают международные рейсы. Большинство международных рейсов из и в Казахстан обслуживается прибыльными аэропортами, включая Алматы, Астану, Атырау, Актау и Караганду. Поэтому при отказе от регулирования цен на услуги казахстанских аэропортов в выигрышном положении окажутся только уже прибыльные аэропорты, такие как в городах Алматы и Астана, но не региональные аэропорты.
Национальные авиаперевозчики сходятся во мнении, что эффективное развитие казахстанских аэропортов не должно достигаться за счёт введения высоких аэропортовых тарифов.
- Аэропорты Казахстана и услуги аэронавигации являются национальными активами и в соответствии с международной практикой все капитальные вложения в них осуществляются за счёт государства, - пишут представители авиакомпаний. - Будет большой ошибкой накладывать на отечественные авиакомпании дополнительное бремя с целью развития инфраструктуры аэропортов, причем перевозчики являются единственным источником доходов для тех же аэропортов.
Многие отечественные авиакомпании на сегодня являются убыточными, поскольку основная часть расходов должна быть оплачена в твердой валюте: расходы на самолёты, запасные части, крупные формы технического обслуживания и другие. Освобождение из-под регулирования заведомо монопольных услуг аэропортов неминуемо ляжет на плечи авиакомпаний, а в конечном итоге – на плечи самих пассажиров".
Руководители воздушных гаваней Алматы и Караганды ответили на заявление авиакомпаний. Они сходятся в том, что существенно повлиять на цену билета нововведения, касающиеся услуг аэропортов, не могут. Они считают, что авиакомпании просто пользуются случаем, чтобы повысить цены на перелёты. Вице-президент по развитию и экономике АО "Международный аэропорт Алматы" Серик Мухтыбаев считает, что изменение цен на услуги аэропортов – это объективная необходимость, особенно если учесть девальвацию.
- В августе прошлого года у нас была изменена валютная политика, - говорит Серик Мухтыбаев. - Согласно нормам законодательства, в аэропортах ставки на услуги для авиакомпаний устанавливаются только в тенге. В связи с изменением курса доллара одномоментно иностранные компании получили 50-процентную скидку. Если раньше они платили за услугу 100 долларов, а теперь стали платить 50. К сожалению, оборудование для аэропортов закупается за валюту, большой вопрос стоит по обеспечению безопасности в аэропортах. Сейчас идёт борьба с терроризмом, это весьма существенные затраты. Аэропорты ежедневно недополучают валютную выручку. Предложение государственного органа о выведении из-под регулирования тарифы на международные направления весьма актуально и не противоречит международной практике. И то, что идут заявления со стороны "Эйр Астаны" – это однозначно необоснованно. Они говорят, что вынуждены повысить тарифы и пострадает население. Кроме того, большая часть расходов у них составляют услуги аэропорта и ГСМ. Но это не соответствует действительности. На самом деле в аэропорту большую часть услуг по обслуживанию воздушных судов авиакомпания "Эйр Астана" осуществляет самостоятельно, своим персоналом и своей техникой, поставки ГСМ тоже осуществляются самостоятельно, в аэропорту они его только хранят. Более того, в настоящий момент "Эйр Астана" находится в неравных конкурентных условиях с иностранными авиакомпаниями, которые в пересчёте на валюту платят гораздо меньше в казахстанских аэропортах.
В целом речь идёт о том, чтобы казахстанские аэропорты имели возможность получать в полном объёме валютную выручку от иностранных авиакомпаний и направлять на развитие".
Директор карагандинского аэропорта "Сары-Арка" Владимир Безродный уверен, что тарифы на услуги аэропортов не повысятся намного, а на стоимости билетов их изменение никак не может сказаться.
- Услуги аэропорта составляют порядка 9-10% от суммы, закладываемой в цены на билеты, остальное всё – топливо, лизинг самолётов, зарплата экипажу и прочее, - говорит Владимир Безродный. - Если какой-то тариф немного вырастет, это не скажется существенно на стоимости билетов. Международные перевозки для авиакомпаний давно сняли с регулирования, для них это нормально в других странах. Услуги аэропортов подорожают не так сильно, как пишет "Эйр Астана", по той причине, что у всех аэропортов услуги себя не окупают, они убыточны. Можно сказать, что все услуги подорожают, но незначительно. Насколько именно, сейчас сказать сложно: разные услуги в разное время дорожали. Есть услуги, которые с 2002 года не изменялись по цене. За это время, представляете, насколько вырос доллар, повысилась стоимость электроэнергии и прочее. Для авиакомпаний это просто очередная причина повысить стоимость билетов на международные перевозки.
Напомним, 12 мая председатель КРЭМ Министерства национальной экономики РК Серик Жумангарин объявил, что воздушные гавани смогут самостоятельно устанавливать тарифы для международных авиаперевозчиков. Подобная мера, по словам Жумангарина, позволит воздушным гаваням модернизировать инфраструктуру и снизить нагрузку на внутренние авиарейсы.