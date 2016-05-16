Проспект Достык перекроют в 20.00 сегодня, 16 мая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель руководителя ЖКХ, ПТ и АД Бекжан ТУКЖАНОВ сообщил, что в апреле этого года подрядной организацией "Азиятехстрой" были возобновлены работы по капитальному ремонту дороги на проспекте Достык. - Сегодня, 16 мая, в 20.00 планируется перекрыть участок проспекта до пр. Евразия до ул. Досмухамедова. Эта мера проводится согласно графику работ. Общественный транспорт будет двигаться по ул. Ескалиева и Тайманова. Также для обеспечения проезда будут оставлены проездными ул. Сарайшык и Т. Масина, к тому же как только установится нормальная погода, на перекрестках проспектов Достык и Евразия будет положен асфальт и он будет открыт для движения, - сообщил Бекжан ТУКЖАНОВ. Также Бекжан ТУКЖАНОВ пояснил, что на участке проспекта Достык от пр. Евразия до ул. Ихсанова завершены подготовительные работы, но укладка асфальтобетонного покрытия пришлось отложить в связи с дождливой погодой. Как только установится погода, будет положен асфальт и участок дороги будет открыт. Напомним, реконструкцию дороги по пр. Достык проводят за счет средств недропользователей на сумму 625 млн тенге. Протяженность ремонтируемой дороги составляет 3 километра. Участок проспекта от ул. Маметовой до пр. Евразия был отремонтирован в 2015 году. 28 марта этого года на ремонт был закрыт участок от пр. Евразия до ул. Ихсанова.