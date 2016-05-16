Прием документов будет осуществляться с 1 по 15 июня этого года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Заведующий сектором жилья и приватизации ЖКХ города Уральск Арман БИСИМБАЛИЕВ объяснил, что согласно программе "Развитие регионов 2020" по направлению АО "КИК" в мае завершается строительство 171-квартирного дома в микрорайоне Кунаева. В конце апреля на имя руководства области от руководства "КИК" пришло официальное письмо о том, что завершается строительство этого дома. Соответственно ЖКХ г. Уральск объявляет о начале приема документов. Прошедшие по программе смогут получить квартиру в ипотеку.
- Дом 171-квартирный, но только 126 1-комнатных и 2-комнатных квартир смогут получить очередники, насчет 3-комнатных пока информации нет, - рассказал Арман БИСИМБАЛИЕВ. - Из этих 126 - 90 1-комнатных и 36 - 2-комнатных квартир. Документы могут подать только 6 категорий граждан: многодетные семьи, неполные семьи, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, оралманы, государственные служащие и работники бюджетных организаций, семьи, имеющие детей-инвалидов. Категории делятся на 2 подгруппы: оба супруга не достигли 35 лет и находятся в браке 3 года, возраст обоих супругов более 35 лет. Только эти 6 категорий будут участвовать в программе.
Прием документов будет осуществляться с 1 по 15 июня. В этом году есть также и новшество. Теперь все документы будут приниматься только в электронном виде.
- Министерство национальной экономики прислало официальное письмо о том, что все документы должны приниматься в электронном формате во избежание очередей и ажиотажа, - пояснил Арман БИСИМБАЛИЕВ. - То есть до 1 июня все перечисленные категории граждан должны получить электронную цифровую подпись. Некоторые могут сами из дома направить заявку и получить ЭЦП. Те, кто не имеет такой возможности, могут обратиться в ЦОН и там получить эту подпись. Это нужно потому, что прием документов будет проходить по веб-порталу электронного правительства. У нас есть договоренность с ЦОНом, они специально сделали уголок ПЭП, где будут оказывать содействие при приеме документов. В бумажном виде документы приниматься не будут.
Заведующий сектором жилья и приватизации ЖКХ города Уральск также сообщил, что плюс этой ипотечной программы в том, что не нужно вносить первоначальный взнос. Площадь 1-комнатных квартир составляет - 44-50 квадратных метров, 2-комнатных - 57-69 квадратных метров. Таким образом ежемесячный платеж за 1-комнатную квартиру в течение 20 лет составит 38 тысяч тенге, за двухкомнатную - 48 тысяч тенге.
Арман БИСИМБАЛИЕВ подчеркнул, что при сдаче документов обязательно наличие справки о доходах заявителя. К примеру, если заявителем является женщина и в данный момент она находится в декрете, то она не сможет сдать документы.
- После сдачи документов мы сделаем список и отдадим его в "КИК". Именно они будут проверять участников программы на платежеспособность, - заявил Арман БИСИМБАЛИЕВ.
Перечень документов:
1 Документ, удостоверяющий личность заявителя.
2 Свидетельство о заключении (расторжении) брака, о смерти супруга/супруги, рождении детей, заявление о том, что заявитель в браке не состоит.
3 Справка о наличии или отсутствии у заявителя постоянно проживающих с ним членов семьи жилища, принадлежащего им на праве собственности, или арендного жилья на территории РК
4 Адресная справка о регистрации заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи по месту жительства, подтверждающая проживание в соответствующем населенном пункте.
5 Справка с места работы заявителя (для группы 1 категории лиц, указанных в подпунктах 3 пункта 1 статьи 67 Закона) и супруги (-га) - для заявителя группы 3.
6 Справка, подтверждающая наличие инвалидности или тяжелых форм некоторых хронических заболеваний членов семьи.
7 Заключение о техническом состоянии жилища (для заявителя группы 3).
8 Сведения о постановке на учет нуждающихся в жилище с указанием номера очередности на момент подачи заявления на участие в Программе (для группы 1).
9 Справка, подтверждающая получение заявителем доходов.