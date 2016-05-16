Чингирлауский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Республики Кыргызстан, который, не справившись с управлением, совершил опрокидывание автомобиля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу суда ЗКО. Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно материалам дела, подсудимый Низамов, находясь за рулем автомобиля, не справился с управлением и совершил опрокидывание автомашины. - В результате ДТП два пассажира, женщина и её малолетний сын, находившиеся в салоне автомобиля в момент аварии, от полученных травм скончались на месте, - сообщили в пресс-службе областного суда. - Таким образом, Низамов совершил преступление, предусмотренное статьей 345 ч.4 УК РК - "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". В ходе досудебного расследования между прокурором Чингирлауского района и подсудимым с участием защитника и потерпевшего было заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Суд назначил гражданину Республики Кыргызстан Низамову наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, с отбыванием наказания в колонии-поселения и лишением права управлять транспортным средством сроком на 2 года.