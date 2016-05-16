16 мая АО «Жайыктеплоэнерго» начали проводить гидравлические испытания тепломагистралей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта www.bkenergo.ru Иллюстративное фото с сайта www.bkenergo.ru Как рассказали в АО "ЖТЭ" 16 мая в нескольких районах города отключили горячую воду. - Сейчас без горячей воды остались микрорайоны 4,5, Кунаева, Строитель, Астана, Северо-Восток районы СОШ №31, Автопарк, Айгуль. Также воды не будет и в домах по улицам Ульяны Громовой, Айталиева, Оракбаева и по проспекту Абулхаир хана, - сообщили в АО "Жайыктеплоэнерго". - Плановые гидравлические работы будут повторять периодически в течение всего месяца. Тепловые сети, выдержавшие испытания будут включены досрочно с подачей горячей воды. - В случае обнаружения порывов трубопроводов, утечки теплоносителя просьба сообщать по телефонам: 23-95-07, 23-79-57, 23-95-37, - отметили в ЖТЭ.