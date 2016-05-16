Мужчина госпитализирован в Областную клиническую больницу Уральска, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что в субботу, 14 мая, в районную больницу г. Аксай поступил мужчина с огнестрельным дробовым ранением. - У мужчины было диагностировано огнестрельное ранение в лицо, шею, грудную клетку и правый глаз. Ранение в глаз не проникающее, тем не менее, он был госпитализирован в областную клиническую больницу, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения. Как стало известно, ранение получил 26-летний сотрудник пробации. Другие подробности ЧП выясняются. Между тем, не раскрытым остается и другое громкое преступление. В ночь на 8 октября прошлого года в своем доме по улице Октябрьская в Аксае был застрелен мужчина 1969 года рождения. Семья убитого в это время находилась в доме, однако выстрела не слышали. Труп нашли только утром на веранде дома. Как стало известно, погибший занимался обменом валюты и имел точку у торгового центра «Трнава».