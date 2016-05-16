В ходе проверки детсада №20 «Балбобек» прокуратурой были выявлены факты хищения бюджетных средств, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ЗКО. Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как стало известно, директор дошкольной организации ТУЛЕГЕНОВА формально приняла на работу психолога, которая фактически никогда там не работала и которой за период с июня 2014 года по октябрь 2015 года необоснованно начислена заработная плата на сумму 716,6 тысячи тенге. Указанную сумму директор детского сада потратила на собственные нужды. - Приговором Уральского городского суда ТУЛЕГЕНОВА признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п.2 ч.3 ст. 189 УК РК - "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества". Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 5000 МРП с конфискацией принадлежащего имущества, с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах, - сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО. Приговор в законную силу не вступил.