Первое заседание Комиссии по земельной реформе началось в Астане, сообщает Today.kz.
Для обсуждения актуальных вопросов профильного законодательства члены правительства, депутаты, эксперты и общественники собрались в здании Национального музея Республики Казахстан. Первый заместитель премьер-министра Бакытжан Сагинтаев, прибыв на заседание заблаговременно, не оставил без внимания сотрудников технической службы. Последним, судя по всему, было наказано обеспечить бесперебойную трансляцию в пресс-зал. Войдя в помещение, где собрались члены комиссии, Сагинтаев поприветствовал их.
Большинство членов комиссии воздержалось от комментариев для прессы до начала заседания. Главный редактор журнала "Жалын" Мухтар Шаханов попросил журналистов дать ему время подготовиться. "Я отвечу на вопросы после заседания", - сказал он.
Комиссия по земельной реформе создана по поручению Главы государства. В нее вошли 75 человек, среди которых депутаты, члены правительства, представители госорганов, политических партий, аграрного бизнеса, ученые, а также гражданские активисты. В числе прочих в комиссии, которую возглавляет первый вице-премьер Бакытжан Сагинтаев, находятся Мухтар Шаханов, Мухтар Тайжан, Зауреш Батталова. В правительстве планируют наладить работу комиссии таким образом, чтобы все казахстанцы получили достоверную информацию о ходе дискуссии. Для этого был запущен специальный портал Jerturaly.kz. Глава кабмина поручил недавно созданному Министерству информации и коммуникаций обеспечить освещение работы комиссии.
Напомним, Нурсултан Назарбаев наложил мораторий на четыре поправки, внесенные в Земельный кодекс в 2015 году. Позже он подписал соответствующий указ. Глава государства в очередной раз подверг критике работу по разъяснению изменений. До населения изначально не донесли мысль о том, что земельные участки сельскохозяйственного назначения не будут продаваться иностранцам. Этот факт возмутил Нурсултана Назарбаева.
Казахстану, как отметил Глава государства, не нужен закон, который не нравится народу. После этого в отставку были отправлены министр национальной экономики Ерболат Досаев и его заместитель Каирбек Ускенбаев. Ведомство не справилось с работой по разъяснению причин принятия поправок в Земельный кодекс. Министру сельского хозяйства Асылжану Мамытбекову Елбасы объявил о неполном служебном соответствии. Позже глава Минсельхоза подал в отставку, и она была принята Главой государства.
