Оба случая произошли в Чингирлауском районе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта www.snakes-kazakhstan.idhost.kz Иллюстративное фото с сайта www.snakes-kazakhstan.idhost.kz Как сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения ЗКО Флюра САМАТОВА, оба ребенка живы и сейчас их здоровью ничто не угрожает. - 10-летнего ребенка змея укусила в пятку, сейчас он находится в Детской многопрофильной больнице г. Уральска. Его состояние оценивается как стабильное. 4-летнего ребенка также укусила змея. Он получает лечение в Чингирлауской районной больнице. Его состояние также стабильное, - сообщила Флюра САМАТОВА.