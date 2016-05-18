Группы на летние языковые программы в Англии и США почти укомплектованы. В этом году выделено ограниченное количество мест. Остались последние 5 свободных мест в Англию и 3 места в группе для поездки в США.
Сегодня мы поговорим с руководителем данных программ, директором Центра «Destination» Романом Лушаковым.
- Роман, расскажите, кто может участвовать в данной программе?
- В обеих программах могут участвовать дети с 12 лет, студенты и взрослые. Все детские программы работают по принципу «все включено» с сопровождением преподавателей Центра. Для студентов и взрослых мы предлагаем дополнительные школы в США: Майами, Бостон, Нью-Йорк и другие города. В Англии также можно пройти обучение в центре Лондона. Мы можем предложить варианты на любой бюджет. Взрослые могут проживать в резиденции или принимающей семье. Желающие даже с нулевым уровнем английского языка могут участвовать в наших языковых программах.
- Роман, расскажите о языковой школе в Англии, в которой будут учиться участники программы.
- Школа называется “ETC International College”. Это Международная языковая школа, одна из самых престижных в Англии, аккредитована Британским Советом и рядом других авторитетных образовательных организаций. Школа не раз выигрывала награды международного признания в сфере обучения английскому языку. В центре преподают высококвалифицированные преподаватели, носители языка - англичане. Я сотрудничаю с этим центром на протяжении уже нескольких лет, и мы являемся официальным представителями школы в Западном Казахстане
- Расскажите о языковой школе в США.
- Мы работаем с языковой школой Kaplan International и являемся официальным представителем данной компании в Западном Казахстане. Kaplan отличается от других своей уникальной и эффективной методикой преподавания английского языка, их преподаватели считаются одними из лучших в области преподавания языков. Данная школа находится в самом безопасном пригороде Лос-Анджелеса и располагается на кампусе известного в США университета Whittier College. У детей будет уникальная возможность пожить на территории кампуса американского колледжа и почувствовать себя американским студентом. Территория кампуса впечатляет: бассейны, теннисные корты, футбольное поле, огромное количество корпусов, все это будет доступно для наших детей. Вся территория кампуса находится под строжайшей охраной, поэтому наши дети будут в полной безопасности. Школа находится в непосредственной близости от крупнейшего Диснейленда, Голливуда, красивейших калифорнийских пляжей и всемирно известной киностудии Universal Pictures. Все эти места смогут посетить участники программы.
- Где будут проживать участники программы?
- Дети будут жить в комфортабельных комнатах в студенческой резиденции по два человека в Англии и США. Резиденция находится на кампусе. Предоставляется трехразовое горячее питание. По желанию ребенок может проживать с представителем другой страны или с участником из Уральска.
- Какая культурная программа представлена в школах Англии и США?
- Программа очень насыщенная и интересная. Каждое утро дети будут получать по 4 урока английского языка преподавателями – носителям языка. Ежедневно после уроков у детей будет по два мероприятия: днем это могут быть спортивные игры на пляже, а вечером шоу талантов или тематическая дискотека. По выходным будут организованы экскурсии. Дети получат опыт и эмоции на всю жизнь и приедут домой более открытыми, мотивированными и активными.
РЕГИСТРАЦИЯ:
Языковой Центр Destination
Адрес: ул. Жукова 1, 3 этаж, офис 321
(4-этажный бизнес центр на площади Маметовой),
33-23-22, 8-708-433-23-22, 8707 618 37 81
E-mail: [email protected].
Группа ВК http://vk.com/destination_kz.
г. Борнмут, Великобритания (резиденция)
17 Июля – 7 Августа 2016г (3 недели)
950000 тенге (2900 USD)– полный пакет
включая визу, страховку и экскурсии (Лондон, Оксфорд)
г. Лос-Анджелес, США (резиденция)
3-24 Июля 2016 (три недели)
1200000 тенге (3600 USD) –полный пакет
включая 5-летнюю визу, страховку и экскурсии
Группы набраны
Остались 5 мест в Англию и 3 места в США
Бронирование: 8707 618 37 81
Скидка 200 USD на второго ребенка из 1 семьи
Скидка 100 USD студентам вузов
Визовое информационное собрание 18 и 19 мая в 17:00, 18:00, 19:00
