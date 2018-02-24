В Уральске республиканский турнир беркутчи начался с боя алабаев (фото,видео)

Турнир начался с боя алабаев, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 24 февраля, в Уральске на Свистун-горе возле городища Жайык начался республиканский турнир беркутчи, который собрал около 40 участников со всего Казахстана, а также гостей из России. Из Мангистауской области на турнир с годовалым беркутом по кличке Байрак приехал Айшуак Тайманов. - Тренировкой ловчих птиц начал заниматься три года назад. В роду у нас беркутчи не было, сам в один момент захотел заниматься этим, - рассказал Айшуак. По его словам, он ежедневно вывозит птиц в степь на охоту. - Для того, чтобы птицы