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Социум Спорт

В Уральске республиканский турнир беркутчи начался с боя алабаев (фото,видео)

Турнир начался с боя алабаев, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 24 февраля, в Уральске на Свистун-горе возле городища Жайык начался республиканский турнир беркутчи, который собрал около 40 участников со всего Казахстана, а также гостей из России. Из Мангистауской области на турнир с годовалым беркутом по кличке Байрак приехал Айшуак Тайманов. - Тренировкой ловчих птиц начал заниматься три года назад. В роду у нас беркутчи не было, сам в один момент захотел заниматься этим, - рассказал Айшуак. По его словам, он ежедневно вывозит птиц в степь на охоту. - Для того, чтобы птицы
Дана Рахметова
В Уральске республиканский турнир беркутчи начался с боя алабаев (фото,видео)
Турнир начался с боя алабаев, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 24 февраля, в Уральске на Свистун-горе возле городища Жайык начался республиканский турнир беркутчи, который собрал около 40 участников со всего Казахстана, а также гостей из России. Из Мангистауской области на турнир с годовалым беркутом по кличке Байрак приехал Айшуак Тайманов. - Тренировкой ловчих птиц начал заниматься три года назад. В роду у нас беркутчи не было, сам в один момент захотел заниматься этим, - рассказал Айшуак. По его словам, он ежедневно вывозит птиц в степь на охоту. - Для того, чтобы птицы охотились превращаем жировую массу в мышечную. Кормим отмоченным в воде мясом, чтобы вся кровь вышла, - говорит мужчина. -У нас в роду были беркутчи, а сам я увлекся этим видом спорта несколько лет назад. С беркутами объехал практически весь Казахстан. В Уральск приехал впервые, - рассказал хозяин беркута по кличке Акжелке Темирлан Жаппаров из Карагандинской области. Кстати, на турнир приехали и гости из России. Так, сокола-балабана представил Виктор Веденеев из Тольятти, у которого дома осталось порядка 30 ловчих птиц. Между тем,по словам вице-президента ассоциации по национальным видам спорта Ерлена Оспанова, всего в Казахстане насчитывается порядка 70 беркутчи и зарегистрировано около 50 птиц. -В Уральске такой турнир мы проводим впервые. Мы хотели охватить все регионы республики. Так, в прошлом году турнир проводился в Мангистауской и Атырауской областях.  Мы хотим популяризировать национальные виды спорта, чтобы будущие поколения знали о них. Впервые ловчие птицы были обучены на территории нашей страны. Это наше культурное достояние, - рассказал Ерлен Оспанов. По его словам, в начале были трудности, поскольку в нашей стране запрещена ловля птиц (беркуты занесены в Красную книгу - прим.автора) . -В министерстве культуры и спорта пошли нам навстречу, затем птиц стали разводить в питомниках. Сейчас мы оказываем всяческую поддержку беркутчи, - говорит Ерлен Оспанов. Стоит отметить, что турнир продлится два дня - 24 и 25 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет 500 тысяч тенге. Как отметили в управлении спорта ЗКО, это преимущественно спонсорские средства.
Внимание! Видео содержит сцены насилия. 18+ k6Y7AqmQxgQ Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА
беркутчи

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