В Уральске резко подорожал бензин: в управлении энергетики не смогли назвать причину повышения цены

На АЗС "Нефтэк" 1 литр бензина марки АИ-92 стоит 169 тенге, АИ-95 - 189 тенге. АЗС "Конденсат" продает литр бензина марки АИ-92 по 154 тенге. На заправке "КазМунайГаз" АИ-92 стоит 158 тенге, АИ-95 - 175 тенге. АЗС VenOil реализует топливо марки АИ-92 по 159 тенге за литр, АИ-95 по 175 тенге. В EcoOil сообщили, что бензина марок АИ-92 и АИ-95 нет уже две недели. Отпускают топливо только по талонам. На АЗС "Беркут" литр бензина марки АИ-95 стоит 165 тенге, АИ-95 - 180 тенге. Однако установлен лимит - в бак заливают не более 20 литров. На АЗС Helios АИ-92 стоит 155 тенге, АИ-95 - 178 тенге. В Sinooil залить бензин АИ-92 можно по 151 тенге за литр, за АИ-95 придется заплатить 178 тенге. На заправках "Бином" литр АИ-92 стоит 170 тенге, АИ-95 стоит 190 тенге На АЗС "Москвичи" бензин марки АИ-92 отпускают только по талонам, АИ-95 стоит 180 тенге за литрКак мы видим, говорить об отсутствии бензина нельзя, однако цены на топливо у всех разные, причем разница составляет не 2-3 тенге. Однако комментировать ситуацию уральские операторы не стали. – Сегодня ситуация с бензином получше, чем в субботу, тогда я несколько часов ездил и искал, где бы заправиться. Коллеги сказали, где заправиться подешевле, вот я и приехал сюда, - говорит автовладелец из Уральска Айсултан. Между тем по информации управления энергетики и ЖКХ по ЗКО, в Уральске функционируют 53 АЗС, в районах - 78. – Постановление Правительства РК «Об утверждении перечня нефтепродуктов, на которые устанавливается государственное регулирование цен» утратило силу. В связи с чем цены на горюче-смазочные материалы на внутреннем рынке Казахстана формируются на основе спроса и предложений, то есть регулируются рынком, - сообщили в ведомстве. Большую часть топлива, по информации управления энергетики и ЖКХ, ЗКО закупала у Атырауского нефтеперерабатывающего завода, однако с 8 февраля этого года по настоящее время на заводе ведется внеплановый ремонт, устанавливают каталитический риформинг. Также область закупает бензин у "Конденсата" и Шымкентского НПЗ. – По информации представителей завода, запуск планируется произвести в ближайшее время. В связи с остановкой на Атырауском НПЗ оптовые поставщики нефтепродуктов приобретают необходимые объемы с других заводов, таких как Шымкентский НПЗ и Павлодарский НПЗ. Ряд операторов производит отпуск бензина марки АИ-92 по талонам. Стабилизация ситуации на внутреннем рынке области ожидается после выхода Атырауского НПЗ на полную мощность, - сообщили в управлении энергетики и ЖКХ по ЗКО. В департаменте агентства по защите и развитию конкуренции ЗКО получить какую-либо информацию по ситуации с бензинов в городе нам не удалось. – Пока никакой информации нет, мы тоже мониторим цены, смотрим. Если будут какие-то данные, то мы обязательно вам предоставим, - сообщил главный специалист ведомства Жанторе Хален. В министерстве энергетики РК отметили, что дефицита бензина ни в ЗКО, ни в Казахстане в целом нет. - Текущий уровень нефтепродуктов покрывает потребность региона по бензину 14 дней, дизтоплива на 31 дней, что является комфортным уровнем остатков. По состоянию на 2 апреля 2021 года в Западно-Казахстанская области розничная цена на бензин АИ-92 колеблется в диапазоне от 151 до 175 тенге за литр, дизтопливо – от 172 до 210 тенге за литр. 27 марта на ТОО «Атырауский НПЗ» начались пусконаладочные работы установок каталитического крекинга и риформинга. 4 апреля завод работает в штатном режиме с увеличением производства светлых видов нефтепродуктов. Следует отметить об отсутствии ограничений в реализации ГСМ на крупных сетях АЗС как Sinooil, Helios, Газпромнефть и Казмунайгаз. Объем производства нефтепродуктов позволяет покрыть потребность внутреннего рынка в полном объеме. Отмечаем, что дефицита топлива на внутреннем рынке РК нет, - сообщили в минэнерго. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА
В Уральске резко подорожал бензин: в управлении энергетики не смогли назвать причину повышения цены
На протяжении нескольких дней в городе складывается нестабильная ситуация с топливом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В субботу, 3 апреля, автовладельцы Уральска пожаловались на отсутствие бензина марки АИ-92. Большинство АЗС города отпускали топливо только по талонам либо установили лимит: не более 20 литров в одни руки. На некоторых заправках бензин был, но продавали его уже по завышенной цене, причем цена повысилась не только на самую ходовую марку топлива, но и на бензин марки АИ-95. Спустя два дня ситуация с бензином в городе остается шаткой. На большинстве автозаправочных ста