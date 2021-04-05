В Уральске резко подорожал бензин: в управлении энергетики не смогли назвать причину повышения цены

На протяжении нескольких дней в городе складывается нестабильная ситуация с топливом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В субботу, 3 апреля, автовладельцы Уральска пожаловались на отсутствие бензина марки АИ-92. Большинство АЗС города отпускали топливо только по талонам либо установили лимит: не более 20 литров в одни руки. На некоторых заправках бензин был, но продавали его уже по завышенной цене, причем цена повысилась не только на самую ходовую марку топлива, но и на бензин марки АИ-95. Спустя два дня ситуация с бензином в городе остается шаткой. На большинстве автозаправочных ста