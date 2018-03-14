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Социум

В Уральске родители девочки-альбиноса просят помочь им с жильем

Айбол и Тамара Кадимовы воспитывают двухлетнюю дочь Дильназ, которая является полным альбиносом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам медиков, эта болезнь вызвана отсутствием пигмента меланина, который придает окраску коже, волосам и радужной оболочке глаз. Мама малышки 20-летняя Тамара Кадимова переехала в Уральск из Аксая. Здесь она поселилась у родителей, которые живут в доме на Меловых горках. 22-летний отец девочки-альбиноса Айбол Кадимов работает в Аксае охранником. - Мы живем с мужем три года. Дильназ – это наш первый ребенок. Мы очень удивились, когда узнали, что она а
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В Уральске родители девочки-альбиноса просят помочь им с жильем
Айбол и Тамара Кадимовы воспитывают двухлетнюю дочь Дильназ, которая является полным альбиносом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам медиков, эта болезнь вызвана отсутствием пигмента меланина, который придает окраску коже, волосам и радужной оболочке глаз. Мама малышки 20-летняя Тамара Кадимова переехала в Уральск из Аксая. Здесь она поселилась у родителей, которые живут в доме на Меловых горках. 22-летний отец девочки-альбиноса Айбол Кадимов работает в Аксае охранником. - Мы живем с мужем три года. Дильназ – это наш первый ребенок. Мы очень удивились, когда узнали, что она альбинос. У нас с мужем вторая группа крови и положительный резус-фактор. Может, это повлияло. Девочка развивается хорошо, все схватывает на лету. Нас беспокоит ее зрение. Она не видит издалека. Постоянно щурит глазки. Еще на нее отрицательно влияет солнечный свет. Кожа сразу краснеет. Мы ее оберегаем от воздействия прямых солнечных лучей. Покупаем темные очки. Зато в полумраке она видит хорошо, - рассказывает мама девочки. Сейчас у супругов появилась вторая дочь. Ей всего три месяца. Но она не альбинос. Теперь бабушка Дильназ гадает, как же такое все-таки могло произойти. - Нас все родственники спрашивали, кто отец девочки. Но он тоже казах. Причем темный. Возможно, климат повлиял. Дильназ родилась в Аксае, - отметила Ляззат Куанова. Медики говорят, что альбинизм – очень редкое генетическое заболевание. Дело в том, что меланин защищает нашу кожу от вредного воздействия прямых солнечных лучей. Такая защита совершенно отсутствует у альбиносов. То есть они находятся в первой группе риска по раку кожи. - Можно сказать, что такая девочка одна на миллион. Сейчас медицинское вмешательство ей не требуется. Но Дильназ Кадимова должна постоянно наблюдаться у специалистов. Это врачи-генетики, офтальмологи, дерматологи. Необходимо постоянно следить за состоянием ее здоровья, - отметил заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Нурданат Беркингали. Сейчас семья живет в доме с печным отоплением. Мама девочки-альбиноса мечтает о собственной квартире. - У моей дочери диагноз «кожно-глазной альбинизм». Она - инвалид детства. За Дильназ нужен особый уход. Просим у властей города помочь с получением хотя бы однокомнатной квартиры по ипотеке. Мы будем ежемесячно платить, - отметила Тамар Кадимова. Стоит отметить, что в ЗКО живут три брата-альбиноса. Они уже взрослые. Но девочка с такой аномалией встречается впервые.
Руслан АЛИМОВ

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