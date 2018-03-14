В Уральске родители девочки-альбиноса просят помочь им с жильем

Айбол и Тамара Кадимовы воспитывают двухлетнюю дочь Дильназ, которая является полным альбиносом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам медиков, эта болезнь вызвана отсутствием пигмента меланина, который придает окраску коже, волосам и радужной оболочке глаз. Мама малышки 20-летняя Тамара Кадимова переехала в Уральск из Аксая. Здесь она поселилась у родителей, которые живут в доме на Меловых горках. 22-летний отец девочки-альбиноса Айбол Кадимов работает в Аксае охранником. - Мы живем с мужем три года. Дильназ – это наш первый ребенок. Мы очень удивились, когда узнали, что она а