В Уральске с 25 мая перекроют ул. Алматинскую

С понедельника, 25 мая, будет перекрыта ул. Алматинская - от ул. Казталовская до ул. Просторная, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на УАП ДВД ЗКО. В связи с перекрытием объезд будет по ул. Казталовской, Чкалова и Просторной. Напомним, ремонт ул. Алматинской был начат в 2014 году. Объект является переходящим. В прошлом году был положен первый слой асфальта, в этом году планируется положить верхний слой асфальта, доделать тротуары и арыки. Ремонт производит подрядная организация АО "Орал Алматыинжстрой". Схема проезда