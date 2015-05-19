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Происшествия

В Уральске с рельсов сошла цистерна с газом

ЧП произошло на территории ТОО "Алаугаз" по ул. Конкина сегодня, 19 мая, около 11 часов дня, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Судя по всему, машинист не рассчитал, и последняя из цистерн сошла с рельсов и повредила ограждение. На ней написано, что в ней перевозили пропан. На самой цистерне видимых повреждений нет. Руководство ТОО "Алаугаз" от комментариев отказалось. В данный момент на место происшествия прибыл сотрудник полиции. Позже выяснилось, что цистерны пустые. npDJi0jM9b8 Видео Ербола АМАНШИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА
Анэль Кайнеденова
В Уральске с рельсов сошла цистерна с газом
ЧП произошло на территории ТОО "Алаугаз" по ул. Конкина сегодня, 19 мая, около 11 часов дня, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
alaugas (4)
alaugas (4)
 Судя по всему, машинист не рассчитал, и последняя из цистерн сошла с рельсов и повредила ограждение. На ней написано, что в ней перевозили пропан. На самой цистерне видимых повреждений нет. Руководство ТОО "Алаугаз" от комментариев отказалось. В данный момент на место происшествия прибыл сотрудник полиции. Позже выяснилось, что цистерны пустые.
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 npDJi0jM9b8 Видео Ербола АМАНШИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА
газ

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