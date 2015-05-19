В Уральске с рельсов сошла цистерна с газом

ЧП произошло на территории ТОО "Алаугаз" по ул. Конкина сегодня, 19 мая, около 11 часов дня, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Судя по всему, машинист не рассчитал, и последняя из цистерн сошла с рельсов и повредила ограждение. На ней написано, что в ней перевозили пропан. На самой цистерне видимых повреждений нет. Руководство ТОО "Алаугаз" от комментариев отказалось. В данный момент на место происшествия прибыл сотрудник полиции. Позже выяснилось, что цистерны пустые. npDJi0jM9b8 Видео Ербола АМАНШИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА