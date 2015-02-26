Сегодня, 26 февраля, судья Уральского городского суда Ибрагим НИЯЗГАЛИЕВ санкционировал арест дорожных полицейских сроком на 2 месяца, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". sud1 Об аресте подозреваемых во взятке ходатайствовал старший следователь УСБ ДВД ЗКО ХАКИМОВ. Суд его ходатайство удовлетворил. - Юрию ЛИЗУНКОВУ, работавшему помощником командира взвода батальона ДПС службы УВД г. Уральска, и Марату АБУЛХАИРОВУ, полицейскому батальона ДПП УВД г. Уральска, подозреваемым в преступлении, предусмотренном ст.366 ч. 3 п.1 и 2 УК РК - " Получение взятки", санкционировать содержание под стражей сроком на 2 месяца, - заключил судья НИЯЗГАЛИЕВ Напомним, 23 февраля сотрудники УСБ ДВД ЗКО задержали за взятку двоих дорожных полицейских. Дорожные полицейские взяли у девушки 50 тысяч тенге за то, чтобы не составлять адмпротокол. sud2 sud3