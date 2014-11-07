Сегодня, 7 ноября, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО вынесли приговор за покушение на убийство, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". karasaeva2Судья Акгуль КАРАСАЕВА признала жителя Чингирлауского района Мирхана БЕРТЛЕУОВА виновным в покушении на убийство местного жителя и приговорила его к  15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Как стало известно, покушение произошло еще в 2012 году. Тогда в голову и спину сельчанина выстрелили из охотничьего ружья. Молодой человек успел убежать и спрятаться. После чего он дождался отъезда машины БЕРТЛЕУОВА и позвонил друзьям. Врачи спасли парня, однако он из боязни мести не стал говорить силовикам имя покушавшегося на него односельчанина, и дело было приостановлено. - Никакой связи между потерпевшим и подсудимым не было, - рассказала Акгуль КАРАСАЕВА. - Уже в ходе судебных разбирательств стало известно, что в селе был передел территории между двумя сельчанами, которые якобы "держали" поселок. И возможно, потерпевший не хотел входить ни в одну из этих групп. Ранее 33-летний Мирхан БЕРТЛЕУОВ был неоднократно судим, причем с 17 лет, в том числе за убийство. В 2014 году он совершает еще одно преступление - он избивает жителя Аксая, который впоследствии умирает от полученных травм. Бурлинским районным судом он был осужден за "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего". Только после того как БЕРТЛЕУОВА осудили, потерпевший из Чингирлауского района показал на него, как на человека, покушавшегося на его жизнь. Кроме того, судьей было вынесено сразу четыре частных постановлений. - Частные постановления были вынесены в адрес начальника ДВД ЗКО, прокурора области и центра правовой статистики за то, что, они не приняли во внимание приговор Чингирлауского районного суда, по которому в 1999 году БЕРТЛЕУОВ был судим за убийство, и не признали в его действиях особо опасный рецидив, - отметила судья. - По нормативным документам, если на следствии не признан особо опасный рецидив, я уже этого признать не могу. Кстати, частное постановление было вынесено и в адрес областной коллегии адвокатов по ЗКО за то, что адвокат подсудимого Айгуль ОРЫНБЕКОВА не явилась на процесс. karasaeva1 karasaeva3Фото Медета МЕДРЕСОВА