На перекрестке улиц Курмангазы и Ихсанова произошло сразу два ДТП, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dtp_ihsanova5Автомобиль Volkswagen Passat столкнулся с Hyundai на перекрестве улиц Ихсанова и Курмангазы. - Я двигался по улице Курмангазы в сторону рынка, проехал перекресток на мигающий зеленый свет светофора, а Hyundai выехал с Ихсанова, после чего мы столкнулись, - рассказал водитель Volkswagen Passat. Нужно отметить, что на автомобиле Hyundai не было государственных номерных знаков ни сзади, ни спереди. Сотрудники УАП ДВД ЗКО, прибывшие на место ДТП, сказали, что, когда они прибыли, номеров на машине не было. К слову, на улице Ихсанова сейчас идут ремонтные работы. В связи с этим движение там затруднено. К слову, здесь же сразу после первого ДТП произошла еще одна авария. Пассажирский автобус №7 поворачивал с улицы Ихсанова на улицу Курмангазы и столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo, который ехал по улице Курмангазы в сторону рынка и выехал на полосу встречного движения. Кондуктор автобуса рассказал, что в момент столкновения пассажиров в салоне практически не было, и в ДТП никто не пострадал. Из-за ремонта на улице Ихсанова и произошедших аварий образовалась огромная пробка. dtp_ihsanova1 dtp_ihsanova6 dtp_ihsanova12dtp_ihsanova11 dtp_ihsanova8 dtp_ihsanova9 dtp_ihsanova10dtp_ihsanova7dtp_ihsanova3dtp_ihsanova4Фото Медета МЕДРЕСОВА