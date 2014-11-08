К приезду корреспондентов "МГ" на месторождение, возле офиса филиала компании «KазСтройСервис» собралось большое количество рабочих. Они отказались выходить на работу и требовали, чтобы к ним вышел директор. Всего собралось около 150 человек. Рабочие вышли с единственным требованием - чтобы их зарплаты увеличили, или хотя бы приблизили к тем, что получают, например, индусы. - Причина нашего собрания - низкая зарплата, - объясняет. - Мы вышли вчера в пять вечера. Нам платят по разряду, премиальные очень низкие. Мы позвали руководство, потому что хотим знать, почему зарплата у всех разная - от 45 до 75 тысяч. Это очень мало. Нам не хватает. Поэтому мы и собрались. Нам всем нужно кормить семью. Бастующие говорят, что премиальные очень маленькие, и с августа их не прибавляли. Некоторые высказывали мнение сделать всем одинаковую зарплату. - Здесь все делятся на разряды, есть 3, 4, 5 разряды, - возмущается. - Мы хотим, чтобы рабочим 3 и 4 разряда повысили разряд до пятого, тогда мы хотя бы 100 тысяч тенге будем получать. По словам Алпамыса, все рабочие здесь находятся из-за отсутствия денег. - Два-три месяца назад нам обещали прибавить КТУ, но все еще ждем, - говорит Алпамыс ОРЫНБЕКОВ. - Пусть приезжает начальство и решает этот вопрос. Директор пришел и сказал, что зарплату нам никто не поднимет, если не нравится, мол, уходите. Начальник участка сказал то же самое. За вредность нам не платят, хотя тут горит 3 факела и мы день и ночь дышим газом. Также рабочие рассказали, что договор о зарплате заключался нечестно. Некоторые из них не подписывали договор вообще, а некоторые подписывали пустой договор. Рабочих возмущает огромная разница в зарплате у иностранцев и местных. - Вот у нас есть рабочие-индусы, я спрашивал у них про уровень зарплат. Они говорят, что 1 миллион 200 тысяч, а нам копейки платят, - рассказывает один из рабочих. Собравшиеся требовали, чтобы к ним вышел директор, но он так и не появился. Немного попозже на место забастовки приехали замакима Зеленовского района Аслан ДОСЖАНОВ и прокурор Зеленовского района Закарья САРАЛИЕВ. Они договорились с рабочими, что те создадут инициативную группу, которая выдвинет свои требования, а они, в свою очередь, будут решать вопросы. После встречи чиновников и рабочихпрокомментировал сложившуюся ситуацию. В частности, он пояснил, что никто зарплату им повышать не будет. - Рабочие бастуют по поводу зарплаты, - говорит директор филиала. - Но зарплату они получают ту, которая была указана в договоре, который они сами же подписали. Директор филиала заявил журналистам, что бастующих с работы увольнять не будут.сообщил «МГ», что пока рано о чем-либо говорить. - Сейчас во всем разбираемся, рабочие выдвигают свои требования, у руководства компании свой ответ. А вообще заключен трехсторонний меморандум между КСС, компанией «Жаикмунай» и акиматом района о том, что «Казстройсервис» обязан был взять на работу 150 человек из числа местного населения. Когда корреспонденты «МГ» покидали месторождение, рабочие все еще стояли – они твердо намерены стоять, пока не получат повышения зарплат.