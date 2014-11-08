ЧП произошло 8 ноября в 21.30 в поселке Селекционный, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Очевидцы, которые ехали вслед за автобусом, предоставили порталу «Мой ГОРОД» запись, где можно посмотреть весь путь автобуса - от въезда в Селекционный до места ЧП. На видео ясно просматривается, как этот автобус проигнорировал поворот на Селекционный, проехал его, затем прямо на дороге развернулся и заехал в поселок.

Автобус ехал на большой скорости. Как утверждает владелец видеорегистратора, скорость была около 90 км/ч. Судя по всему, водитель был пьян за рулем, поскольку плохо справлялся с рулевым управлением - автобус все время вилял по дороге. Возле завода СМО водитель повернул, не сбавляя скорости.

После того, как автобус проехал на зеленый свет, он выехал на встречную полосу. На дороге его занесло на обочину и автобус врезался в столб, который за собой потянул еще два. Одни утверждают, что на автобусе была табличка 43 маршрута, другие же уверяют, что видели №12. Во время ДТП в салоне автобуса пассажиров не было, был лишь один пассажир .который назвался другом водителя.

По словам очевидцев, водителя из автобуса вытащили проезжающие мимо люди. Его забрала скорая помощь.

На место прибыла бригада предприятия "Жайык жарыгы", на балансе которого находятся данные линии электропередач. В 23.05 в районе ЧП отключили свет.

