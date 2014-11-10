Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на департамент уголовно-исполнительной системы по ЗКО. Как стало известно, за последнюю неделю сотрудники Уральской колонии дважды пресекли попытку проноса денег родственниками осужденных. Так, по словам старшего инспектора ДУИС по ЗКО Кайрата ДЖАНТУЛИНА, первая попытка проноса крупной суммы денег была пресечена 3 ноября сотрудниками учреждения РУ-170/2. - Жительница Мангистауской области пыталась передать своему осужденному брату, отбывающему длительное наказание за изнасилование, крупные денежные средства в сумме 900 долларов США и 12 тысяч рублей РФ, которые были спрятаны ухищренным способом в нижнем белье, - рассказал Кайрат ДЖАНТУЛИН. - Через день, 5 ноября, при досмотре гражданки, прибывшей на свидание к своему мужу, в женской сумочке были обнаружены и изъяты деньги в сумме 2500 тенге. По его словам, в обоих случаях сотрудниками учреждения РУ-170/2 были собраны материалы для привлечения задержанных к административной ответственности.