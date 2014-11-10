Иллюстративное фото с сайта www.motto.net.uaКак стало известно, за последнюю неделю сотрудники Уральской колонии дважды пресекли попытку проноса денег родственниками осужденных. Так, по словам, первая попытка проноса крупной суммы денег была пресечена 3 ноября сотрудниками учреждения РУ-170/2. - Жительница Мангистауской области пыталась передать своему осужденному брату, отбывающему длительное наказание за изнасилование, крупные денежные средства в сумме 900 долларов США и 12 тысяч рублей РФ, которые были спрятаны ухищренным способом в нижнем белье, - рассказал Кайрат ДЖАНТУЛИН. - Через день, 5 ноября, при досмотре гражданки, прибывшей на свидание к своему мужу, в женской сумочке были обнаружены и изъяты деньги в сумме 2500 тенге. По его словам, в обоих случаях сотрудниками учреждения РУ-170/2 были собраны материалы для привлечения задержанных к административной ответственности.