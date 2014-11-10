Об этом корреспонденту портала "Мой ГОРОД" рассказал один из рабочих компании «Казстройсервис». Kazstroyservis_miting9- В воскресенье приехал менеджер из головного офиса, - рассказал рабочий КСС Бекен. - Нам всем прибавили зарплату на 13000 тенге. Бекен рассказал, что все рабочие вышли на работу. Замакима Зеленовского района Аслан ДОСЖАНОВ сообщил «МГ», что директор уральского филиала "Казстройсервис" подтвердил информацию о повышении заработной платы рабочим. Но что касается сумм и прочих условий труда, это еще предстоит выяснить. Напомним, 8 ноября вахтовики компании, занятые на строительстве второй очереди газоперерабатывающего завода на Чинаревском месторождении, остановили работы и устроили забастовку. Они были недовольны тем, что иностранные работники компании получают в 15-20 раз больше местных специалистов. Рабочие требовали повышения зарплаты.