Иностранцы были задержаны за один день ОПМ «Мигрант», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД Актюбинской области. Иллюстративное фото с сайта www.voxpopuli.kz Иллюстративное фото с сайта www.voxpopuli.kz Также за нарушение правил пребывания в РК привлечено  к административной ответственности 256 иностранцев, из них 24 из дальнего зарубежья (КНР), 256 - из ближнего зарубежья (СНГ), также к ответственности привлечены 284 гражданина РК, из них 266 за проживание без документов и регистрации, 12 - за нарушение правил регистрации иностранных граждан, 6 - за  незаконное привлечение иностранной рабочей силы. Решением судов в установленные сроки из Казахстана было выдворено 16 иностранцев за нарушение правил пребывания - уклонение от выезда за пределы страны. Более того, сокращены сроки пребывания на территории Республики Казахстан в отношении 103  иностранцев. 8 ноября сотрудниками ОВД Каргалинского района ДВД Актюбинской области выявлен факт незаконного пересечения границы несовершеннолетним гражданином Российской Федерации. Он 5 сентября без документов пересек государственную границу в районе п. Романкол Каргалинского района. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 330 ч.1 УК РК - "Невыполнение решения о выдворении".