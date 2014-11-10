Жители села Березовка, чьи дома пострадали от природной стихии, до сих пор не получили компенсацию за нанесенный ущерб, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Напомним,  в июне этого года в одной части села выпал град размером с куриное яйцо, побивший крыши домов, огороды, частично домашнюю птицу. Тогда же была организована комиссия, в состав которой вошли представители сельского акимата, районного и областного УЧС для подсчета  нанесенного урона. Но, по словам березовчан, уже прошло несколько месяцев, а насчет компенсации тишина. За это время кто-то сам перекрыл крышу, а пострадавшие пенсионеры продолжают ждать помощь от властей. - Где-то в сентябре опять комиссия ходила  по дворам, уточняла, что было повреждено градом. Но на этом пока и все, - говорит Лидия САМАРА, у которой от стихии пострадали дом и приусадебный участок. - Комиссия, действительно, была из«Уральскводпроекта», - подтвердила главный специалист акимата Березовского сельского округа Мугуль ИБРАШОВА. - Сейчас к нам поступило порядка 300 заявлений от жителей пострадавших домов. Мы занимаемся уточнением и проверкой техпаспортов домовладельцев, поскольку зачастую вместо хозяев в этих домах проживают квартиранты. Что же до компенсации, то ее планируется  выделить на ремонт кровли до конца этого года. Главный специалист сельского акимата затруднилась ответить, откуда именно - из районного или областного бюджета будут выделены средства, также неизвестен размер выплат. Ирина ШУКЛИНА  