Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на управление административной полиции ДВД ЗКО. avtouragan6Сегодня, 10 ноября, полицейские продемонстрировали работу стационарных устройств "Автоураган". Напомним, 3 ноября, на 4-х стационарных контрольных постах заградительной системы «Рубеж» установлены и функционируют АПК «АвтоУраган». По словам замначальника УАП ДВД ЗКО Талгата АХАЕВА, комплекс позволяет считывать передние и задние регистрационные знаки транспортных средств, проезжающих через зону контроля со скоростью до 250 км/ч, сохранять изображения автомобилей с нечитаемыми номерными знаками или без номерных знаков, проверить все автомобильные номера по всем подключенным базам данных розыска, выявлять факты выезда на встречную полосу движения, а также имеет возможность вывода на печать протоколов с изображениями выбранных автомобилей с датой, временем и распознанным номером и другой информацией. Кстати, комплекс распознает в светлое и темное время суток с общей вероятностью не менее 92%, с вероятностью ошибки не более 4%. - При поддержке акимата области приобретены 4 комплекса "Автоураган" на сумму 44 миллиона тенге, - рассказал Талгат АХАЕВ. - Основные его функции - это неплательщики штрафов, водители с подложными номерами и водители, на которых административным судом наложены ограничения. В прошлом году мы ввели в эксплуатацию передвижной "АвтоУраган". Приобретен еще один такой же автокомплекс, в скором времени он будет доработан и введен в эксплуатацию. При наложении адмсудом ограничения на водителя транспортного средства к нам приходит бумага, и мы вносим корректировки в базу. Система считывает по номерному знаку, находит в потоке транспортных средств, есть ли автомашина, на которую наложено, к примеру, ограничение. К компьютеру подключены колонки, по которым сотрудник, который находится на улице, слышит номер в автоматическом режиме и останавливает машину, после чего ставит на штрафстоянку. К слову, штраф водитель на месте оплатить не может. Инспекторы выписывают уведомления, по которым он впоследствии оплачивает штрафы. Эффективность комплекса очень высока. К тому же она работает как днем, так и ночью. Кроме того, ведется запись всех проходящих по данному посту транспортных средств, которая сохраняется до двух лет. - В базу также вбиваются номерные знаки угнанных автомашин из других регионов страны, - продолжает Талгат АХАЕВ. - За одну неделю работы комплекса на четырех стационарных постов было взыскано 804 526 тенге административных штрафов за нарушения ПДД. Кроме того, одна автомашина была поставлена на штрафстоянку. Нужно отметить, что комплекс считывает номера не только водителей, нарушивших правила дорожного движения, но и тех,  по которым административный суд вынес постановление о принудительном взыскании, например, алиментов. avtouragan1 avtouragan2 avtouragan3 avtouragan4 avtouragan5 avtouragan7 avtouragan8Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА