В Алматы на 93-м году жизни скончался знаменитый летчик, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза Талгат Бегельдинов. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в управлении внутренней политики акимата Алматы.   фото с сайта tengrinews.kz фото с сайта tengrinews.kz Бегельдинов скончался в ночь на понедельник 10 ноября. Сейчас акиматом решается вопрос о проведении похорон и панихиды. Дата и место пока не определены. Талгат Бегельдинов родился 5 августа 1922 года в Акмолинской области. Детство и юность будущий летчик провел в Бишкеке. В 16 лет он поступил в аэроклуб. В январе 1943 года Бегельдинов прибыл на Калининский фронт, где ему доверили штурмовик Ил-2 в 800-м штурмовом авиационном полку 296-й дивизии. В октябре 1944 года за отвагу и боевое мастерство, проявленные при освобождении городов Знаменка и Кировоград, и сбитые четыре вражеских самолета старшему лейтенанту Бегельдинову было присвоено звание Героя Советского Союза. К этому времени им было совершено около 200 боевых вылетов. Также Бегельдинов участвовал в битве за Берлин. 27 июня 1945 года ему было вторично присвоено звание Героя Советского Союза. Всего Талгат Бегельдинов совершил 305 боевых вылетов. Добавим, что после смерти маршала авиации Александра Ефимова в 2012 году он являлся единственным из ныне живущих дважды Героев Советского Союза, получившим "Золотые Звезды" за подвиги во время Великой Отечественной войны.