В 2005 году Таргына АКБАЕВА осудили на 7 лет за убийство, которое он не совершал, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".   osuzhdennyi1Его вместе с другом Николаем ДОЦЕНКО обвинили в убийстве и грабеже некоего человека по фамилии ГРАФ. Но «подельники» даже знать не знали погибшего. Правда, полицейских это не остановило, они попросту выбили у них «признательные» показания. - Показания у меня выбивали. Одевали наручники, пакет на голову, - вспоминает Таргын АКБАЕВ, - Душили, под пальцы засовывали шило. Я не выдержал таких издевательств и взял на себя убийство. Сейчас я добиваюсь того, чтобы оперативники, следователи и судья, поломавшие мою жизнь, понесли наказание. Свою невиновность Таргын АКБАЕВ доказал уже в колонии. Отсидев 2 года за преступление, которого он не совершал, ему каким-то чудесным образом все-таки удалось достучаться до Верховного суда. - С тюрьмы жалоба не выходит, оказывается. Мое заявление вышло только тогда, когда на свидание пришла мать, - рассказывает Таргын АКБАЕВ. - Я положил в банку заявление и закрыл крышкой. И только потом оно попало в Верховный суд. Справедливость в итоге восстановили, и мужчина вышел на свободу. Но к этому времени от него ушла жена, отвернулись родственники. Мужчина добился моральной компенсации - ему выплатили миллион тенге. Но те, кто его пытал и незаконно отправил за решетку, до сих пор продолжают работать.