Сегодня, 7 ноября, на базе городской поликлиники № 5 прошли тренировочные учения по оказанию помощи в случае выявления лихорадки Эбола. Ebola1 В учениях были задействованы сразу несколько структур: Уральская противочумная станция, агентство по защите прав потребителей по ЗКО, сотрудники городской станции скорой медицинской помощи, областной инфекционной больницы, а также городской дезинфекционной станции. Ebola2По сценарию, больной, который обратился за помощью в поликлинику № 5, не так давно вернулся из Африки, в которой был несколько дней в командировке. - После того как я приехал домой, я почувствовал сильную головную боль, поднялась температура, - жалуется больной медикам. Ebola3После подробного осмотра пациента, врачи поставили нешуточный диагноз - лихорадка Эбола. А это значит, что нужна полная изоляция и карантин. Двери кабинета закрываются наглухо, а себе на подмогу медики вызывают консультантов-инфекционистов. Ebola4Больного бьет лихорадка, и чтобы облегчить состояние, ему дают жаропонижающие препараты. Ebola5Прежде чем зайти в «инфицированный кабинет», врачам-консультантам предстоит одеться в специальную одежду, а также комплекты спецодежды передают врачам, которые были в контакте с больным. Перед тем как одеть защитные костюмы, врач и медицинская сестра проводят санобработку всех открытых участков кожи, а также для профилактических целей обрабатывают глаза, нос и ротовую полость. Ebola6Только после тщательной обработки врачи приступают к процессу переодевания. Ebola7Только после этого, в кабинет заходят консультанты-инфекционисты, которые после осмотра подтверждают страшный диагноз. Ebola8На помощь больному приходят сотрудники скорой помощи и врачи-инфекционисты из областной инфекционной больницы, которые оперативно переносят больного при помощи мягких носилок в машину скорой помощи. Ebola9Место, откуда был госпитализирован больной тщательно обрабатывается сотрудниками Уральской городской дезинфекционной станции, начиная от входа в поликлинику  и до кабинета, где велся прием больного, обрабатывается специальными дезинфицирующими растворами. Ebola10Тем временем в областной инфекционной больнице для необычного пациента уже подготовлен отдельный бокс. Ebola11После того как пациента перенесли в бокс, также проводится обработка спецкостюмов и мягких носилок. Ebola12Также обработку проводят в карете скорой помощи, на которой перевозили больного. - Геморрагическая лихорадка Эбола - это остро-вирусная болезнь, - говорит директор областной инфекционной больницы Бекет БАДАШЕВ. - Летальность в 50-90% клинических случаях. Для лихорадки Эбола характерны внезапное повышение температуры, сильная слабость, мышечные и головные боли, а также боли в горле. Зачастую сопровождается рвотой, диареей, нарушением функций почек и печени. За время учения все службы показали, что способны работать в экстренных ситуациях и готовы оказать медицинскую помощь в случаях возникновения такой опасной инфекции как лихорадка Эбола.