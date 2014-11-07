В Атырауской области вызовы «скорой» помощи будут фиксироваться специальной автоматизированной системой, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото с сайта www.imenno.ru Иллюстративное фото с сайта www.imenno.ru Автоматизированная система диспетчерской, справочно-статистической и административной службы скорой медицинской помощи (АДИС) в Атырауской области внедрена практически во всех районах. Центр слежения установлен на базе Атырауской городской станции скорой медпомощи. По данным специалистов, система позволит в системе онлайн следить за вызовами и эффективно использовать имеющийся транспорт и бригады «скорой», сократить время прибытия неотложной помощи. - Сейчас у нас в месяц по 10-11 тысяч вызовов. Из 24 машин на линию выходят 18, соответственно, не хватает и транспорта. Подобная система позволяет более эффективно регулировать и следить за перемещением «скорых» бригад, - сказала заместитель главного врача КГКП «Атыраускай городская станции скорой медицинской помощи» Алия КУАНОВА. Как отмечают специалисты, в результате отсутствия современных систем управления медперсоналом и автотранспортом, показатель по категории реагирования, то есть прибытия на вызовы до 15 минут, по области составляет 48%, средний показатель по республике составляет 86-90%. - Вызовы делятся на категории. По первой категории, для сложных случаев, бригада скорой должна прибыть на место вызова в течение 7-8 минут. Для менее сложных - от 15 до 30 минут. Бывают и задержки, но мы стараемся добираться до места вызова как можно быстрее, - отметила Алия КУАНОВА. Критика в адрес «скорой» звучала всегда, тем более сейчас, когда город растет как по численности, так и по площади. Этому сопутствует и отсутствие квалифицированных кадров. Практически 80% всех вызовов обслуживают фельдшерский состав, а это влияет на время и качество оказываемых медуслуг. Правда, ради справедливости, стоит отметить, что порой сами больные по любому поводу вызывают «скорую». - Чуть что вызывают «скорою», если температура или спина болит. Когда можно и необходимо вызывать участковых или идти в поликлиники. А мы не отказать вызовам, приходиться направлять бригады, - пояснила  Алия КУАНОВА.