В Актобе в детском отделении поликлиники №2 врачи осматривают малышей в антисанитарных условиях, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В отделении идет ремонт и родителям новорожденных и детей постарше приходится ждать очереди на прием в пыльном коридоре. - Ну, конечно, неприятно. Приходишь лечить ребенка, а тут такая пыль стоит. А ведь многие страдают от аллергии, - говорит жительница г. Актобе Елена МИЛЯЕВА. В администрации же утверждают, что это лишь временные неудобства. Как рассказал главный врач поликлиники №2 Каирбек ТОХТАРОВ, он лично провел сход с пациентами, где просил потерпеть нынешнее положение. Оказывается, ремонт в детском отделении не проводили 7 лет. - Все работы уже почти завершились, - говорит Каирбек ТОХТАРОВ. - Осталось только постелить линолеум. Приостановить работу отделения невозможно, так как у нас каждый день большой поток пациентов. Остальные поликлиники тоже перегружены.