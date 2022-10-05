Трагедия произошла четвёртого октября в школе №10, передаёт портал «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

В пресс-службе управления образования ЗКО сообщили, что ученик 10-го класса пришёл утром в школу и потерял сознание перед уроком. Учителя вызвали неотложку, до их приезда помощь оказывал школьный медик, но к прибытию скорой ребёнок скончался.

В школе нам рассказали, что мальчик перевёлся в это учебное заведение в текущем году с СОШ №20. Он стоял на учёте с медицинским диагнозом. Но каким именно, сообщить не могут.

В пресс-службе управления здравоохранения региона информировали, что вызов поступил в 8:09 утра. Мальчик 2007 года рождения скончался до приезда фельдшеров.

Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

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