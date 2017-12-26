По словам сотрудников ДПС, оформление штрафов не на бумаге, а при помощи планшетов значительно экономит их время. Сотруднику ДПС нужно лишь ввести номер ИИН водителя, и через пару секунд на экране планшета появляется вся информация о нем: адрес, штрафы, судимость, совершенные им преступления и так далее. Проект реализуется управлением комитета по правовой статистике совместно с департаментом внутренних дел. Пока для сотрудников дорожной полиции приобретено только три планшета, но с нового года планируется приобрести еще 119 электронных гаджета. Пока электронные протоколы составляются только в отношении граждан с казахстанскими номерными знаками на автомобиле, в отношении водителей с иностранными госномерами пока протокол будет составляться также на бумаге. Но комитет ведет разработки, и в 2018 году все недочеты будут устранены, и уже тогда штрафы при помощи гаджета начнут составлять абсолютно на каждого правонарушителя. Надо отметить, что Уральск является пятым по счету городом в Казахстане, где внедрено это ноу-хау. - Данный протокол сразу попадает в базу данных, и банки второго уровня. Это позволяет правонарушителям заплатить штраф на месте, чтобы не ходить в органы полиции. Сейчас бумажный протокол составляется, и иногда допускаются ошибки, неправильно имя напишут, отчество или дату рождения, и получается, что в базу данных попадают неверные сведения, а с помощью планшета будет все достоверно, - пояснил начальник отдела специальных учетов УКПС и СУ ГП РК по ЗКО Руслан ХАКИМОВ.