В Уральске снизят давление воды

Снижение давления воды по городу будет производиться 25 октября с 9.00 до 13.00, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в «Батыс су арнасы», сотрудники АО «ЗапКазРЭК» будут проводить профилактическую работу на подстанции Приуральная. – В связи с этим 25 октября с 9.00 до 13.00 будет произведено отключение 13 скважин четвертого подъема ПВЗ и снижение давления воды в водопроводных сетях по городу Уральск. Приносим извинения за временные неудобства. Просим произвести запас воды, - сообщили в "Батыс су арнасы". Мы дорожим каждым нашим подписчико