Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации ТОО «Батыс су арнасы», в связи с заменой задвижки на насосной станции 5-го подъёма, снизят давление воды в городской системе водоснабжения. Работы планируют провести с полуночи до 6:00 20 сентября. Предприятие приносит извинения уральцам. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.