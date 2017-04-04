Сегодня состоялся международной форум, на котором обсуждался проект "Умный город". Как рассказал аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ, процесс урбанизации требует комплексных решений. На сегодняшний день в мире 50% жителей живут в городах, к 2050 году эта цифра увеличится до 70%. Сегодня глобальное потребление электроэнергии составляет 75%, а выброс углеводорода в атмосферу составляет 80%. Поэтому передовые страны перешли к процессу создания умных городов. - Ключевыми целями проекта являются повышение качества жизни населения, конкурентоспособности, а главной задачей - модернизация инфраструктуры нашего города, - отмечает аким ЗКО. - В "умных городах" зафиксировано потребление тепла на 30% меньше, экономится потребление электроэнергии при освещении улиц до 60%, затраты на коммунальное обслуживание сокращаются до 30%. Это очень актуально для нашего города, учитывая продолжительность зимы, потребление тепла газа и других энергоресурсов. Алтай КУЛЬГИНОВ отметил, что сегодня для Уральска, как для динамично развивающегося города требуется применение смарт технологий. - На данном этапе мы определили несколько направлений и начали реализацию некоторых из них. Одно из направлений - это безопасный город - предусматривает установку видеокамер на важных участках. На принципах ГЧП приступаем к установке 200 камер видеонаблюдения и 40 скоростемеров, кроме этого 100 видеокамер мы установим за счет бюджета, - рассказывает Алтай КУЛЬГИНОВ. - Еще одно из направлений - освещение городских улиц и дворов. По словам акима ЗКО, очень много претензий у жителей нашего города к работе КСК. - Мы должны модернизировать эту работу, вывести ее на электронный формат. Во всех развитых страны жители оплачивают комуслуги, не выходя из дома. Электронное КСК - то, к чему мы должны стремиться. Должно быть все прозрачно, жители должны знать, как будет обеспечиваться модернизация домов, текущий ремонт и решение других коммунальных вопросов, - пояснил аким ЗКО. Как сообщил директор компании "Бизнес Оулу" Джуха Ала-Мурсула, они готовы помочь в этом. - Хочу отметить, что ваша область нуждается в таком развитии. Есть определенные сложности в этом проекте, но мы можем указать на ошибки, которые мы допустили, ведь у нас уже есть определенный опыт, - сказал Джуха Ала-Мурсула.Джуха Ала-Мурсула