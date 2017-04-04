Об этом рассказал аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ на международном форуме, где обсуждался проект "Умный город", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня состоялся международной форум, на котором обсуждался проект "Умный город".
Как рассказал аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ, процесс урбанизации требует комплексных решений. На сегодняшний день в мире 50% жителей живут в городах, к 2050 году эта цифра увеличится до 70%. Сегодня глобальное потребление электроэнергии составляет 75%, а выброс углеводорода в атмосферу составляет 80%. Поэтому передовые страны перешли к процессу создания умных городов.
- Ключевыми целями проекта являются повышение качества жизни населения, конкурентоспособности, а главной задачей - модернизация инфраструктуры нашего города, - отмечает аким ЗКО. - В "умных городах" зафиксировано потребление тепла на 30% меньше, экономится потребление электроэнергии при освещении улиц до 60%, затраты на коммунальное обслуживание сокращаются до 30%. Это очень актуально для нашего города, учитывая продолжительность зимы, потребление тепла газа и других энергоресурсов.
Алтай КУЛЬГИНОВ отметил, что сегодня для Уральска, как для динамично развивающегося города требуется применение смарт технологий.
- На данном этапе мы определили несколько направлений и начали реализацию некоторых из них. Одно из направлений - это безопасный город - предусматривает установку видеокамер на важных участках. На принципах ГЧП приступаем к установке 200 камер видеонаблюдения и 40 скоростемеров, кроме этого 100 видеокамер мы установим за счет бюджета, - рассказывает Алтай КУЛЬГИНОВ. - Еще одно из направлений - освещение городских улиц и дворов.
По словам акима ЗКО, очень много претензий у жителей нашего города к работе КСК.
- Мы должны модернизировать эту работу, вывести ее на электронный формат. Во всех развитых страны жители оплачивают комуслуги, не выходя из дома. Электронное КСК - то, к чему мы должны стремиться. Должно быть все прозрачно, жители должны знать, как будет обеспечиваться модернизация домов, текущий ремонт и решение других коммунальных вопросов, - пояснил аким ЗКО.
Как сообщил директор компании "Бизнес Оулу" Джуха Ала-Мурсула, они готовы помочь в этом.
- Хочу отметить, что ваша область нуждается в таком развитии. Есть определенные сложности в этом проекте, но мы можем указать на ошибки, которые мы допустили, ведь у нас уже есть определенный опыт, - сказал Джуха Ала-Мурсула.
