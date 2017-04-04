В Западно-Казахстанской области по программе "Нурлы жер" в 2017 году предусмотрено 11 млрд тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя акима области Багдата АЗБАЕВА, на строительство жилья выделено 9,1 млрд тенге, а на 14 объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры - 2 млрд тенге. - В программе "Нурлы жер" пять направлений, два из них - это строительство кредитного жилья через систему жилстройсбережений и создание фонда арендного жилья для социально-уязвимых слоев населения. Всего в очереди на жилье из госфонда стоят 8600 человек. Количество вкладчиков ЖССБК составляет 40 тысяч человек. Для них в Уральске и Аксае строят 7 домов - 985 квартир, - пояснил Багдат АЗБАЕВ. В этом году для очередников будут построены два дома - 36 квартир и 178 жилых домов в селах в 8 районах области.