Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя акима области Багдата АЗБАЕВА, на строительство жилья выделено 9,1 млрд тенге, а на 14 объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры - 2 млрд тенге. - В программе "Нурлы жер" пять направлений, два из них - это строительство кредитного жилья через систему жилстройсбережений и создание фонда арендного жилья для социально-уязвимых слоев населения. Всего в очереди на жилье из госфонда стоят 8600 человек. Количество вкладчиков ЖССБК составляет 40 тысяч человек. Для них в Уральске и Аксае строят 7 домов - 985 квартир, - пояснил Багдат АЗБАЕВ. В этом году для очередников будут построены два дома - 36 квартир и 178 жилых домов в селах в 8 районах области.