В Уральске встреча учеников двух школ закончилась поножовщиной
Драка между учениками СОШ №4 и №26, которая для одного школьника закончилась в больничной палате, произошла 16 марта, однако известно о ней стало только сейчас, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам одной из родительниц ученика СОШ №4, конфликты между детьми разных школ начались больше года назад, когда учеников аварийной школы перевели в СОШ №26.
- У наших детей, переведенных из школы №4, постоянные конфликты с учениками школы, в которой мы сейчас учимся. Последняя стычка закончилась поножовщиной, в которой пострадал 9-классник. Получилось так, что учащиеся СОШ №26 позвали на разговор. Где именно состоялась встреча мы не знаем, вот только после этого разговора "школы на школу" 17-летнего Азамата увезли в больницу с тремя ножевыми ранениями в область грудной клетки, - рассказала обеспокоенная родительница.
Несколько родителей переведенных школьников написали заявление в полицию, они боятся за своих детей, так как обстановка между учениками накалилась.
- Мы хотим, чтобы в школе инспектор постоянно дежурил, а он лишь приходящий. Вообще, школа слишком маленькая, и мы бы хотели чтобы наших детей перевели в любое другое здание, главное, чтобы они учились отдельно. Потому что они сейчас напрочь отказываются посещать занятия, - отметила родительница.
Нападавшим с ножом оказался 17-летний Еркен. Директор СОШ №26 Гибарат ОРЫНГАЛИЕВА рассказала, что о случившимся она узнала от школьного инспектора утром 17 марта. Тогда было решено собрать педагогический совет и пригласить маму.
- Еркен из благополучной семьи. Мама у него очень активная, а сам он очень закрытый ребенок. Такого поступка от него никто не ожидал. Он воспитывается в многодетной семье, учится очень даже неплохо. На педсовете мы сказали маме, что будем собирать документы на комиссию по делам несовершеннолетних, а уже на следующий день пришел отчим мальчика и перевел его в вечернюю школу, - завила директор СОШ №26. - Сейчас подросток учится в вечерней школе. Мальчик быстро повзрослел, может быть, это повлияло на его поведение.
В полиции факт драки подтвердили. В пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, что 16 марта около 21 часа в УВД Уральска поступило сообщение о том, что в травмпункт областной детской больницы доставлен 17-летний подросток с колото-резаными ранами.
- В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 107 ч. 2 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Подозреваемый установлен, - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО.
К слову, СОШ №4, расположенная во втором рабочем поселке Уральска, является аварийной школой и сейчас ее заново отстраивают.
