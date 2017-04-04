Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам одной из родительниц ученика СОШ №4, конфликты между детьми разных школ начались больше года назад, когда учеников аварийной школы перевели в СОШ №26. - У наших детей, переведенных из школы №4, постоянные конфликты с учениками школы, в которой мы сейчас учимся. Последняя стычка закончилась поножовщиной, в которой пострадал 9-классник. Получилось так, что учащиеся СОШ №26 позвали на разговор. Где именно состоялась встреча мы не знаем, вот только после этого разговора "школы на школу" 17-летнего Азамата увезли в больницу с тремя ножевыми ранениями в область грудной клетки, - рассказала обеспокоенная родительница. Несколько родителей переведенных школьников написали заявление в полицию, они боятся за своих детей, так как обстановка между учениками накалилась. - Мы хотим, чтобы в школе инспектор постоянно дежурил, а он лишь приходящий. Вообще, школа слишком маленькая, и мы бы хотели чтобы наших детей перевели в любое другое здание, главное, чтобы они учились отдельно. Потому что они сейчас напрочь отказываются посещать занятия, - отметила родительница. Нападавшим с ножом оказался 17-летний Еркен. Директор СОШ №26 Гибарат ОРЫНГАЛИЕВА рассказала, что о случившимся она узнала от школьного инспектора утром 17 марта. Тогда было решено собрать педагогический совет и пригласить маму. - Еркен из благополучной семьи. Мама у него очень активная, а сам он очень закрытый ребенок. Такого поступка от него никто не ожидал. Он воспитывается в многодетной семье, учится очень даже неплохо. На педсовете мы сказали маме, что будем собирать документы на комиссию по делам несовершеннолетних, а уже на следующий день пришел отчим мальчика и перевел его в вечернюю школу, - завила директор СОШ №26. - Сейчас подросток учится в вечерней школе. Мальчик быстро повзрослел, может быть, это повлияло на его поведение. В полиции факт драки подтвердили. В пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, что 16 марта около 21 часа в УВД Уральска поступило сообщение о том, что в травмпункт областной детской больницы доставлен 17-летний подросток с колото-резаными ранами. - В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 107 ч. 2 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Подозреваемый установлен, - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО. К слову, СОШ №4, расположенная во втором рабочем поселке Уральска, является аварийной школой и сейчас ее заново отстраивают.