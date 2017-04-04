Иллюстративное фото из архива "МГ" Европейский банк реконструкции и развития выделил льготный кредит ЗКО. Эти деньги помогут обновить ТЭЦ, которой уже более 55 лет. Как сообщил замакима области Багдат АЗБАЕВ, на сегодняшний день коэффициент полезного действия "Жайыктеплоэнерго" составляет менее 50%. - Реконструкцию ТЭЦ начнут уже в этом году и закончится она в 2020 году. Уже подписано предварительное соглашение о финансировании проекта. Согласно графику работ в апреле ожидается прибытие группы специалистов с целью подготовки технико-экономического обоснования, - пояснил Багдат АЗБАЕВ. Стоит отметить, что на обновление ТЭЦ из областного бюджета было выделено 3,1 млрд тенге.