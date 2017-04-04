Иллюстративное фото из архива "МГ" В 2016 году по улице Деповская было снесено 4 аварийных двухэтажки - 48 квартир, а на этом месте строятся две многоэтажки. Один дом уже на стадии завершения строительства. По словам заместителя акима ЗКО Багдата АЗБАЕВА, в 2017 году планируется снести 9 аварийных домов. - На месте домов по адресам: Гагарина, 1, Курмангазы, 198, Г.Караша, 37, 33/1, Пугачева, 39 и улице К.Аманжолова, 14 будут построены 4 многоэтажных дома. Строительство 9-этажного дома по улице Гагарина, 1 скоро начнется. Сейчас рабочие проводят демонтаж старой двухэтажки. Все новостройки будут возведены по принципу ГЧП, - пояснил Багдат АЗБАЕВ. Механизм ГЧП предполагает, что акимат обеспечивает оформление земельного участка под строительство, а также за счет местного бюджета подводит инженерные сети и организовывает благоустройство территории. В свою очередь застройщик расселяет жильцов аварийных домов, производит демонтаж дома, разрабатывает ПСД и ведет строительство жилого дома. При этом новые квартиры жильцы аварийных домов получают без доплаты. То есть, если владельца имел однокомнатную квартиру, но квадратура ее меньше новой жилплощади, ничего доплачивать не надо. К слову, на сегодняшний день в аварийных домах проживают более 1500 уральцев. Помимо аварийных домов в Уральске есть и ветхое жилье. Таких в городе 200 домов.