Нурбол Саспанов 1990 года рождения, уроженец Астраханской области

Альибек Гизатов, 1990 года рождения, уроженец Казахстана

Закир Тажиков 1992 года рождения, уроженец Астраханской области

Намик Агарзаев 1996 года рождения, уроженец Астраханской области

Рамзан Кукулаев 1996 года рождения, житель Астраханской области

Кадырбай Маймаше 1979 года рождения, житель Астраханской области

Ильяс Магомедов 1990 года рождения, уроженец Казахстана

Ахмед Магомедов 1986 года рождения, уроженец Казахстана

Фото с сайта astr.sledcom.ru/news/item/1113163/ - Следствием установлено, что 4 апреля 2017 года примерно в 00 часов 27 минут неизвестные лица, находясь у магазина «Магистраль» по улице Автозаправочная в Ленинском районе г. Астрахани, используя огнестрельное оружие, напали на наряд ДПС отдельного батальона дорожно-постовой службы в составе двух инспекторов, находящихся при исполнении должностных обязанностей. В ходе нападения неустановленные лица произвели несколько выстрелов, от которых потерпевшие скончались на месте, после чего завладели табельным оружием и скрылись с места происшествия, -сообщается на сайте Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов по признакам преступления, предусмотренного ст.317, п. «б» ч. 4 ст. 226, ч. 2 ст. 222 УК РФ - "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", "хищение оружия", "незаконное хранение оружия и боеприпасов". За совершение тяжких преступлений, а также по подозрению в причастности к совершению этих преступлений разыскиваются:Следственное управление предупреждает, что в случае обнаружения подозреваемых, не применять самостоятельных мер к задержанию. Как рассказал корреспонденту портала "Мой ГОРОД" пресс-секретарь Следственного комитета по Астраханской области Андрей ХЕГАЙ, все трое уроженцев Казахстана являются гражданами РФ: Альибек ГИЗАТОВ проживает на территории Астраханской области, Ильяс и Ахмед МАГОМЕДОВЫ проживают в республике Дагестан.