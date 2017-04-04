- Нурбол Саспанов 1990 года рождения, уроженец Астраханской области
- Альибек Гизатов, 1990 года рождения, уроженец Казахстана
- Закир Тажиков 1992 года рождения, уроженец Астраханской области
- Намик Агарзаев 1996 года рождения, уроженец Астраханской области
- Рамзан Кукулаев 1996 года рождения, житель Астраханской области
- Кадырбай Маймаше 1979 года рождения, житель Астраханской области
- Ильяс Магомедов 1990 года рождения, уроженец Казахстана
- Ахмед Магомедов 1986 года рождения, уроженец Казахстана
