27-летний уроженец с.Ганюшкино Курмангазинского района Альибек ГИЗАТОВ оказался в числе 8 подозреваемых в нападении с применением огнестрельного оружия  на полицейских в российской Астрахани в ночь на 4 апреля,  передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на следственное управления Следственного Комитета по Астраханской области. Альибек ГИЗАТОВ: Gizatov3 Фото с сайта astr.sledcom.ru/news/item/1113163/ - Следствием установлено, что 4 апреля 2017 года примерно в 00 часов 27 минут неизвестные лица, находясь у магазина «Магистраль» по улице Автозаправочная в Ленинском районе г. Астрахани, используя огнестрельное оружие, напали на наряд ДПС отдельного батальона дорожно-постовой службы в составе двух инспекторов, находящихся при исполнении должностных обязанностей. В ходе нападения неустановленные лица произвели несколько выстрелов, от которых потерпевшие скончались на месте, после чего завладели табельным оружием и скрылись с места происшествия, -сообщается на сайте Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов по признакам преступления, предусмотренного ст.317, п. «б» ч. 4 ст. 226, ч. 2 ст. 222 УК РФ -  "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", "хищение оружия", "незаконное хранение оружия и боеприпасов". За совершение тяжких преступлений, а также по подозрению в причастности к совершению этих преступлений разыскиваются:
  • Нурбол Саспанов 1990 года рождения, уроженец Астраханской области
  • Альибек Гизатов, 1990 года рождения, уроженец Казахстана
  • Закир Тажиков 1992 года рождения, уроженец Астраханской области
  • Намик Агарзаев 1996 года рождения, уроженец Астраханской области
  • Рамзан Кукулаев 1996 года рождения, житель Астраханской области
  • Кадырбай Маймаше 1979 года рождения, житель Астраханской области
  • Ильяс Магомедов 1990 года рождения, уроженец Казахстана
  • Ахмед Магомедов 1986 года рождения, уроженец Казахстана
Следственное управление предупреждает, что в случае обнаружения подозреваемых, не применять самостоятельных мер к задержанию. Как рассказал корреспонденту портала "Мой ГОРОД" пресс-секретарь Следственного комитета по Астраханской области Андрей ХЕГАЙ, все трое уроженцев Казахстана являются гражданами РФ: Альибек ГИЗАТОВ проживает на территории Астраханской области, Ильяс и Ахмед МАГОМЕДОВЫ проживают в республике Дагестан. Ерлан ОМАРОВ