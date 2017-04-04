По словам жителей села Оян, вот уже почти неделю из села могут выехать только большие машины или «УАЗы», хотя и они застревают в грязи. - От нас до поселка Актау 38 километров. Вот эти 38 километров машины не могут проехать. Грязь. Такая ситуация длится уже неделю. С продуктами проблем нет, закупаемся мы в местных магазинах. Тяжело тем, кому нужно в город за лекарствами ехать или по своим делам, - говоритИз-за бездорожья повысилась и стоимость проезда в такси. Так, если раньше в город можно было доехать за 500-600 тенге, то сейчас меньше чем за 1000 тенге никто не возьмет. Между тем, по словам, ремонт дороги в села Атамекен и Оян начался в прошлом году. - Проект был поделен на два участка. Один из них - в село Атамекен был завершен в прошлом году. С наступлением благоприятных погодных условий начнется ремонт второго участка дороги - в село Оян. Средства в размере 90 млн тенге были выделены из районного бюджета. Речь не идет о капитальном ремонте – денег на него пока нет. Будет исправление профиля, выравнивание и покрытие минеральным материалом, - сообщил по телефону Азамат САФИМАЛИЕВ. По его словам, сейчас на данном участке автодороги дежурит трактор на случай, если автомобили застрянут в грязи. - Там пока могут проехать «УАЗы». Ситуация находится под контролем, - отметил замакима.lSkN7TNlPwQ iBMWNN-_qoc Видео предоставлено жителями села Оян