Выехать из села Оян Таскалинского района можно только на «УАЗах» или тракторах. Впрочем, и они могут застрять в грязи, образовавшейся на дороге между двумя селами района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". taskala oyan (2) По словам жителей села Оян, вот уже почти неделю из села могут выехать только большие машины или «УАЗы», хотя и они застревают в грязи. - От нас до поселка Актау 38 километров. Вот эти 38 километров машины не могут проехать. Грязь. Такая ситуация длится уже неделю. С продуктами проблем нет, закупаемся мы в местных магазинах. Тяжело тем, кому нужно в город за лекарствами ехать или по своим делам, - говорит житель села Оян Исатай СИДАГАЛИЕВ. Из-за бездорожья повысилась и стоимость проезда в такси. Так, если раньше в город можно было доехать за 500-600 тенге, то сейчас меньше чем за 1000 тенге никто не возьмет. Между тем, по словам заместителя акима Таскалинского района ЗКО Азамата САФИМАЛИЕВА, ремонт дороги в села Атамекен и Оян начался в прошлом году. - Проект был поделен на два участка. Один из них - в село Атамекен был завершен в прошлом году. С наступлением благоприятных погодных условий начнется ремонт второго участка дороги - в село Оян. Средства в размере 90 млн тенге были выделены из районного бюджета. Речь не идет о капитальном ремонте – денег на него пока нет. Будет исправление профиля, выравнивание и покрытие минеральным материалом, - сообщил по телефону Азамат САФИМАЛИЕВ. По его словам, сейчас на данном участке автодороги дежурит трактор на случай, если автомобили застрянут в грязи. - Там пока могут проехать «УАЗы». Ситуация находится под контролем, - отметил замакима. taskala oyan (1) taskala oyan (3) taskala oyan (4) taskala oyan (5) taskala oyan (6) lSkN7TNlPwQ iBMWNN-_qoc Видео предоставлено жителями села Оян